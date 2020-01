WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Karolina Modzelewska 2 godziny temu Niebo zmieniło kolor nad farmą medycznej marihuany. Pojawiła się fioletowa poświata Mieszkańcy Snowflake w Arizonie mogli podziwiać niecodzienny widok. Niebo zmieniło swój kolor na fioletowy. Wszystko wydarzyło się w okolicach farmy medycznej marihuany. Nietypowe zjawisko nie powstało przypadkowo. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Fioletowe niebo nad farmą hodującą marihuanę. (East News, Fot: Value Stock Images) Cara Smith, jedna z pracownicy Copperstate Farms zajmującej się uprawianiem medycznej marihuany, zauważyła dziwne zjawisko około 6.30. Akurat wychodziła z domu oddalonego około 3 kilometry od farmy, kiedy dostrzegła fioletowe niebo. Zrobiła jego zdjęcie i opublikowała w mediach społecznościowych. Zaskakujący kolor nieba W rozmowie z CNN Smith powiedziała, że zazwyczaj wychodząc z domu, nie widzi żadnych świateł z farmy. Tym razem było jednak inaczej. - Purpurowe światła są tu widoczne, ale zazwyczaj nie rozświetlają nieba w taki sposób - zaznaczyła Smith. Dodała też, że tego dnia było bardzo mgliście i ponuro. Zdaniem urzędników z hrabstwa Navajo, gdzie znajduje się Copperstate Farms, purpurowa poświata jest wynikiem działania promieni ultrafioletowych. Są one wykorzystywane w trakcie uprawy medycznej marihuany. Światło odbijało się od śniegu, znajdującego się wokół farmy i oświetlało chmury. Masowa produkcja marihuany Copperstate Farms jest największą farmą marihuany w Arizonie. Zajmuje obszar ponad 16 tys. metrów kwadratowych i zatrudnia 200 osób. Wcześniej na farmie uprawiano pomidory, a obecnie hoduje się około 70 różnych odmian konopi. Niezwykłe zjawisko jest związane z tzw. rozpraszaniem Rayleigha. Jest to model rozpraszania fal elektromagnetycznych. Pojawia się w trakcie rozchodzenia się światła w gazach, przejrzystych ciałach stałych i cieczach. Kiedy rozproszenie Rayleigh ma miejsce w atmosferze, wówczas niebo zmienia swój kolor na niebieski, a niekiedy i na fioletowy.