Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne osuszacz powietrza + 3 poradnik kupującegowilgoć w domuwilgoć w mieszkaniu Magdalena Tatar Dzisiaj, 12-04-2021 15:00 Nie ryzykuj, wybierz domowy osuszacz. Usunie pleśń i niebezpieczną wilgoć Złe samopoczucie, chłód, osad na ścianach, a nawet skraplająca się w kącie pomieszczenia woda oraz przykry zapach mogą oznaczać, że poziom wilgotności w naszym mieszkaniu jest zbyt wysoki. W rozwiązaniu tych problemów mogą nam pomóc osuszacze powietrza. Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Osuszacze mogą pełnić również funkcje oczyszczaczy powietrza - zawsze uzyskasz taki efekt, jakiego chcesz Źródło: iStock Koniec z pleśnią – urządzenia osuszające powietrze w pomieszczeniach Ci, którzy choć raz zetknęli się z obślizgłą, brzydko pachnącą pleśnią, czarnym nalotem czy są wrażliwi na nadmierną wilgoć, dobrze wiedzą, jak uciążliwy i niebezpieczny to problem. To ważna kwestia zdrowia i bezpieczeństwa. W zlikwidowaniu wilgoci ważne jest systematyczne i skuteczne działanie, adekwatne do skali problemu. Często osuszanie pomieszczenia takiego jak salon czy sypialnia zaczynamy w momencie, kiedy na ścianach pojawia się widoczna pleśń. Może być jeszcze gorzej — kiedy już zauważymy wzrost częstotliwości wizyt u lekarza lub doszło np. do trwałych uszkodzeń powierzchni ściany, podłóg lub mebli. Trzeba działać wcześniej. W pomieszczeniu o przeciętnej wilgotności, jak np. w biurze, jej poziom wynosi ok. 30 proc., a najwyższy komfort odczuwamy, gdy wskaźnik pokazuje ok. 10 do 15 proc. więcej. W czasie intensywnych opadów wilgotność powietrza w niektórych miejscach może sięgać nawet 80 proc., co nie dość, że jest szkodliwe dla naszego samopoczucia, to na dodatek może zniszczyć podłogi i meble. Nie czekaj - przeciwdziałaj pleśni skutecznie Niesprawne okna i wentylacja, błędy na etapie budowania i wykańczania domów i mieszkań czy karygodne, ale nadal stosowane zatykanie otworów wentylacyjnych ("żeby ciepło nie uciekało"), a dodatkowo suszenie ubrań po praniu i nieszczelne rury – to wszystko sprawia, że wilgoć osadza się, tworząc paskudny nalot, będący zagrożeniem dla zdrowia twojego i dzieci. Do niedawna sposobów na to było niewiele, teraz możliwości jest cały wachlarz – od chemicznych środków, których użyjesz sam, przez granulaty zbierające wilgoć po profesjonalne usługi osuszania ścian i likwidowania grzyba za pomocą ultradźwięków. Uciążliwa pleśń czy nadmierna wilgoć czasem znika albo maleje, kiedy nastaje cieplejsza pora roku, ale niech to nie usypia waszej czujności. Wystarczy kilka deszczowych dni, aby powróciły ze zdwojoną siłą nawet latem. Problem może zlikwidować domowy osuszacz powietrza – te potrzebne gadżety można przenieść tam, gdzie chcemy, aby działały bez konieczności zakupu kilku sztuk czy kłopotliwego montażu. Są tańsze w porównaniu do cen z ostatnich lat o dobrych kilkaset złotych, a także pojawiły się tańsze modele. Nadal te najwydajniejsze i wysoko oceniane to większy wydatek, ale wystarczy porównać koszt nawet jednorazowego odremontowania pokoju z problemem powracającej pleśni, aby stwierdzić, że taki zakup (który wystarczy na kilka lat) naprawdę się opłaci. W miejscach o dużej podatności na zagrzybienie i gromadzenie wilgoci, automatyczny model po nocy pracy może zebrać zaskakującą ilość wody... Osuszacz powietrza, a pochłaniacz wilgoci — jak to działa? Osuszacze kondensacyjne i adsorpcyjne to dwa podstawowe rodzaje urządzeń, które po długim okresie opadów pomogą nam obniżyć poziom wilgotności. Pierwszy rodzaj wykorzystuje zjawisko kondensacji pary wodnej. Urządzenie zasysa powietrze z parą, filtruje je, następnie wpuszcza do parownika, gdzie następuje schłodzenie i skroplenie. Woda trafia do zbiorniczka, a powietrze wraca do pomieszczenia — osuszacz kondensacyjny to najpopularniejsze urządzenie do kontroli poziomu wilgotności w pomieszczeniu. Dobrze działa w wyższych temperaturach — najwydajniej powyżej 20 st. Celsjusza. Drugi rodzaj osuszacza to model adsorpcyjny. Ten typ urządzenia jest skuteczny np. w chłodnych piwniczkach. Wilgoć osadza się na powierzchni adsorbentu — ciała stałego, które nie wchłania wody, lecz ją odprowadza do zbiorniczka. Przykładem adsorbentów wykorzystywanych w osuszaczach jest zeolit. Osuszacze domowe mają wydajność od 5 do 40 litrów na dobę Obudowy wykonywane są przeważnie z tworzyw sztucznych. Jeśli decydujesz się na zakup, zwróć uwagę przede wszystkim na hałas, który generują, i zakres działania. Jeśli masz problem z wilgotną piwnicą, lepiej skorzystać z profesjonalnego osuszacza. W mieszkaniu o powierzchni ok. 50 mkw. warto się zastanowić nad mocniejszym sprzętem, a w domach postawić na dwa mniejsze urządzenia. Sucho, czysto i przyjemnie Osuszacz powietrza w kompaktowej wersji pomoże nam zapanować nad wilgocią w pomieszczeniach najbardziej na nią narażonych oraz wtedy, kiedy warunki atmosferyczne mogą szybko podnieść poziom wilgotności. Wiele się mówi i pisze o szkodliwym działaniu zbyt suchego powietrza, ale prawda jest taka, że zarówno zbyt suche, jak i zbyt mokre powietrze będzie szkodliwe. I tak każdą sytuację należy rozpatrywać osobno i brać pod uwagę warunki, w których będzie pracować sprzęt. Często bowiem zdarza się, że zawilgocenie jest skutkiem wad konstrukcyjnych budynku czy zwykłego zaniedbania, kiedy np. często suszy się dużą ilość prania na stojących suszarkach, a zapomina się o wentylacji i systematycznym wietrzeniu mieszkania.