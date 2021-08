Naukowcy znaleźli geny odpowiadające za wiek reprodukcyjny u kobiet

Jedną z kierowniczek badań była Eva Hoffmann z Wydziału Zdrowia i Nauk Medycznych Uniwersytetu w Kopenhadze. Jak twierdzi: "W ciągu ostatnich 60 lat średni wiek duńskich kobiet rodzących pierwsze dziecko wzrósł z 23 do 29 lat. Oznacza to, że więcej osób zmaga się z niepłodnością i wymaga usługi zapłodnienia in vitro. (…) Nasze działania pozwoliły zidentyfikować nowe cele, które mogą prowadzić do poprawy leczenia niepłodności".