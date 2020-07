NASA szykuje się do wielkiego dnia. Boeing wraca do testów megarakiety SLS

Teraz w rozmowie z serwisem Space.com, Mark Nappi, dyrektor zespołu pracującego nad Green Run w Boeingu , zdradził że już wkrótce zobaczymy więcej. "To bardzo satysfakcjonujące. Po raz pierwszy przeprowadzimy ten test; jest to pierwsza takiego rodzaju rakieta, największa na świecie i najmocniejsza rakieta, jaką kiedykolwiek zbudowano" - opowiadał podekscytowany dyrektor.

Test silnika będzie najtrudniejszym ze wszystkich. Jeśli SLS wytrzyma tę próbę, to powinna zdać także wszystkie inne. A co to oznacza? Że będziemy o krok bliżej do załogowych lotów na Księżyc oraz na Marsa. Właśnie z tą myślą tworzono rakietę SLS. Według aktualnych założeń, test napędu odbędzie się w październiku.