Napęd zakrzywiający czasoprzestrzeń. Przełomowe ustalenia naukowców

Zakrzywianie czasoprzestrzeni w tym modelu odbywałoby się przez zakrzywienie regionu czasoprzestrzeni przed pojazdem kosmicznym i rozszerzenie regionu znajdującego się za nim. W ten sposób doszłoby do skrócenia dystansu. Według Alcubierre'a teoria względności nie nakłada ograniczeń na prędkość deformowania czasoprzestrzeni.

Jest tylko jeden haczyk. Do użycia napędu Alcubierre'a potrzebna by była cała energia wszech świata. Tak było w początkowej wersji tego hipotetycznego pomysłu. Bobrick i Martire mają jednak coś ciekawego w tym temacie do powiedzienia.