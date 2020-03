Milionerzy: Bora, fen i buran. MacPherson i Myszka Miki. Najtrudniejsze pytania odcinka

We wczorajszym odcinku programu "Milionerzy" nie zabrakło trudnych i zaskakujących pytań. Sprawdźcie, jak poradzili sobie z nimi uczestnicy i czy sami znalibyście odpowiedzi.

Jedno z pierwszych pytań, z jakimi musiał zmierzyć się uczestnik rozpoczynający grę we wczroajszym odcinku brzmiało: Gwałtowny ciepły wiatr, przekleństwo górali meteoropatów, to:

Każde z tych pojęć odnosi się do wiatru, jednak prawidłową odpowiedzią jest D - fen. Fen jest gwałtownym suchym i ciepłym wiatrem, który wiele od grzbietów górskich ku dolinom. Wy również możecie spróbować swoich sił w mobilnej grze "Milionerzy" - do pobrania tutaj .

Bora, blizzard i buran to pojęcia odnoszące się do zimnego wiatru. Buran to wiatr wiejący zimą na Syberii, a blizzard - wiele w Ameryce Północnej. Bora jest zimnym wiatrem wiejącym od gór do morza lub jeziora.