Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne hosting + 2 nazwa.plchmura Karolina Kowasz 6 godzin temu Materiał powstał przy współpracy z nazwa.pl Korzystasz z tradycyjnego hostingu? Przerzuć się na chmurę! Wielu początkujących właścicieli stron, czy to blogów czy małych przedsiębiorców, zaczyna swoją przygodę od zwykłego hostingu. Hosting hostingowi jednak nierówny, dlatego wybierając dostawcę takiego rozwiązania i jego parametry warto wiedzieć, na co zwracać uwagę. Szczególnie wartościowa będzie tutaj znajomość zalet oferowanych przez tzw. chmurę, która wynosi hosting współdzielony na zupełnie nowy poziom. Podziel się Korzystasz z tradycyjnego hostingu? Przerzuć się na chmurę! (materiały partnera) Co powinien wiedzieć początkujący webmaster? Pierwsza własna strona to dla wielu osób spore wyzwanie. Samo jej stworzenie i wybranie domeny to jednak nie wszystko. Podstawą jest zapewnienie stabilności, niezależnie od obciążenia, powodowanego przez osoby, które ją odwiedzą. Webmaster musi brać pod uwagę także rozwój swojego serwisu oraz zwiększający się w przyszłości ruch na stronie. Nie bez znaczenia będzie też oferowane wsparcie, szczególnie, gdy użytkownik dopiero rozpoczyna swoją przygodę z własną stroną. Konsultanci, którzy będą w stanie odpowiedzieć na wszelkie pytania i pomóc w sytuacji problemów technicznych, powinni być dostępni 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Tradycyjny hosting to potencjalne problemy Najczęściej stosowanym rozwiązaniem, ze względu na niską cenę, jest tradycyjny hosting współdzielony. Jest on zarządzany przez administratorów firmy dostarczającej usługę, przez co użytkownik nie musi się martwić jego działaniem. Z tego powodu jest bardzo lubiany wśród początkujących właścicieli stron, gdyż nie wymaga od nich wiedzy technicznej. W prosty sposób mogą kontrolować wszystko z panelu administracyjnego, zaś bardziej zaawansowanymi kwestiami zajmuje się tutaj firma hostingowa. Hosting współdzielony w tradycyjnym, znanym od lat wydaniu, niesie jednak za sobą pewne problemy. Przede wszystkim nasza strona uruchamiana jest na jednym serwerze, więc gdy coś się z nim stanie, czekają nas kłopoty. Taki stan rzeczy zwiększa ryzyko awarii, których usuwanie oznacza czasami nawet całkowitą niedostępność naszych usług. Na wspomnianym serwerze oprócz naszej strony działa także wiele różnych aplikacji innych klientów. Pośrednio każda jest więc zależna od pozostałych. Bardzo duża liczba odwiedzających na innej stronie, ale będącej na tym samym serwerze, może spowolnić działanie naszej witryny. Raczej nie trzeba nikomu tłumaczyć, czym to grozi, bo w czasach powszechnego dostępu do światłowodowego Internetu wszyscy mamy tendencję do omijania powolnych serwisów i przechodzenia na szybsze rozwiązania. Lepsze rozwiązanie – cloudhosting, czyli hosting w chmurze Hosting w chmurze jest nowoczesnym i bardziej stabilnym rozwiązaniem, cenionym zarówno przez początkujących webmasterów, jak i tych bardziej doświadczonych. materiały partnera Cloudhosting, czyli hosting w chmurze (materiały partnera) Najważniejszą różnicą w porównaniu do tradycyjnego hostingu współdzielonego jest fakt, że witryny w chmurze mają do dyspozycji kilkaset lub nawet kilka tysięcy serwerów. To świetne rozwiązanie pozwalające zminimalizować ryzyko ewentualnych awarii. Strona pracująca na pojedynczym serwerze w przypadku poważnej usterki technicznej może być niedostępna nawet przez kilka dni. W chmurze, ze względu na rozproszenie danych, jest to niemożliwe. Awarie mogą być usuwane nawet w ułamkach sekund, ponieważ w przypadku niedziałania jednego z serwerów, szybko zastępuje go inny i dzieje się to zupełnie automatycznie. Niezawodność to nie wszystko, zyskuje także wydajność. Ogromną zaletą cloudhostingu jest rozwiązanie znane jako load balancing, czyli dynamiczne przydzielanie serwerów do obsługi przychodzących zapytań. Oznacza to, że jeżeli jedna ze stron zaczyna generować większy ruch, load balancery rozłożą go tak, aby zapewnić jak największą wydajność i bezawaryjność. W ten sposób wszyscy mogą pracować bez spowolnienia i nie ma znaczenia, jakie inne witryny korzystają w danej chwili z tego samego serwera. O bezkonfliktowe współdzielenie zasobów na bieżąco dba load balancer, więc jeśli naszej witrynie zaczyna "brakować mocy", zostanie po prostu w sposób niezauważalny i automatyczny przełączona na mniej obciążony serwer. Podobnie jeśli jeden z serwerów odmowi posłuszeństwa, load balancer pokieruje nasz ruch na inny, dostępny serwer. Użytkownik cloudhostingu zyskuje więc moc setek serwerów dbających o stabilne i sprawne działanie jego strony, a nie tylko jednego, jak to ma miejsce w przypadku tradycyjnego hostingu współdzielonego. Zalety cloudhostingu w nazwa.pl W przypadku chmury w nazwa.pl mamy do czynienia z bardzo szybkimi procesorami Intel Xeon taktowanych zegarem 5 GHz, dedykowanymi specjalnie do rozwiązań serwerowych. Dyski Intel Optane gwarantują błyskawiczne przetwarzanie zapisanych na nich danych, co zapewnia doskonałą szybkość działania każdego serwisu, niezależnie od generowanego obciążenia. To jednak nie koniec, bowiem razem ze sprawnie działającą usługą webmaster otrzymuje także pełne wsparcie techniczne, działające we wszystkie dni tygodnia, przez 24 godziny na dobę. Klienci mogą kontaktować się z nazwa.pl zarówno telefonicznie, jak i mailowo, czy poprzez chat. Dział Obsługi Klienta nazwa.pl pomoże w szybkim rozwiązaniu problemów technicznych, a także doradzi ewentualne usługi dodatkowe, jeżeli serwis będzie ich wymagał do sprawniejszego funkcjonowania. Okres próbny dla niezdecydowanych Gdy mamy wątpliwości, czy cloudhosting w nazwa.pl będzie dla nas idealnym rozwiązaniem, możemy je rozwiać za pomocą trzydziestodniowego bezpłatnego okresu próbnego. Technicy bezpłatnie pomogą przenieść już działającą stronę oraz konta mailowe, z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Dzięki temu użytkownik może cieszyć się stroną działającą bez przerwy i nie ponosi dodatkowych kosztów. Materiał powstał przy współpracy z nazwa.pl