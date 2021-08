Kobiety na uczelniach częściej wątpią w swoje kompetencje

"Na podstawie wcześniejszych badań prawdopodobne jest, że kobiety mają silniejsze poczucie syndromu oszusta w dziedzinach zorientowanych na błyskotliwość, ponieważ są one celem negatywnych stereotypów płciowych, rasowych i etnicznych na temat ich intelektu" – twierdzi Muradoglu, odnosząc się do rezultatów analiz z poprzednich lat. Te niemal zawsze potwierdzały, że ludzie są skłonni odgórnie kojarzyć intelekt z mężczyznami. Stereotypy potęgują poczucie niepewności wśród badaczek, które z kolei zniechęca je do kontynuowania kariery.