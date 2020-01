Kłopoty SSJ-100 trwają. Spada produkcja rosyjskiego samolotu

Rosyjski SSJ-100 od miesięcy nie ma dobrej prasy. To nie koniec problemów. Jako że nikt nie chce samolotu, maleje produkcja.



Co gorsza, zaledwie 7 sztuk trafiło łącznie do trzech linii lotniczych. O problemach z brakiem zainteresowania samolotem już pisaliśmy . Linie albo pozbywają się samolotów, albo nie przedłużają umowy na ich wynajem. Np. meksykańskie linie lotnicze Interjet wystawiły na sprzedaż 21 z 22 posiadanych rosyjskich samolotów SSJ-100.

Lecący do Murmańska samolot uderzył w pas startowy i zapalił się. Żywcem spłonęło 41 osób, a 37 trafiło do szpitali. I chociaż oficjalną przyczyną wypadku był błąd pilota, to eksperci wykazali również szereg błędów konstrukcyjnych SSJ-100. Linie lotnicze nie chcą ryzykować, przez co spada liczba zamówień rosyjskiego samolotu.