Idealne na imprezę w plenerze. Głośniki lepsze niż na koncertach...

"Lepszy, niż się spodziewałem" to jeden z najczęstszych komentarzy, które możemy przeczytać pod głośnikami przenośnymi. Kiepskie i tanie głośniki zniechęciły wiele osób do tych gadżetów. Dziś nawet kieszonkowe produkty dają dobry dźwięk, łatwo je połączyć ze smartfonem i kontrolować moc działania. Mają wiele świetnych funkcji. Czas pracy do kilkunastu godzin i ładowanie akumulatora nawet 1,5 godziny to zadowalające parametry.