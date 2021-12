Hawaje. Ze szkolnych kranów leciała ropa naftowa

W związku z ryzykiem skażenia wody, marynarka wojenna poinformowała o zamknięciu swojej studni. Wystosowano także prośbę do osób, które korzystają z systemu wodociągowego US Navy, aby nie piły wody z kranów. Oprócz tego zalecono, aby mieszkańcy, którzy wyczuwają zapach nafty w swojej wodzie, nie używali jej do kąpieli, zmywania naczyń lub prania. Agencja AP wskazuje, że system wodociągowy marynarki wojennej USA dostarcza wodę do około 93 tys. ludzi mieszkających w Pearl Harbor i okolicach.