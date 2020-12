Facebook zapłaci portalom za korzystanie z ich treści

Facebook w Wielkiej Brytanii uruchomi niedługo nową funkcję o nazwie News. Będzie to dodatkowa zakładka podobna do dodanej ostatnio "Facebook Randki", albo znane "Video", czy "Marketplace" do lokalnej sprzedaży rzeczy używanych.

W zakładce "News" pojawią się artykuły pisane przez dziennikarzy portali informacyjnych, a Facebook im za to zapłaci. Takie rozwiązanie pojawiło się wcześniej w Stanach Zjednoczonych i zostało pozytywnie ocenione. Chociaż nie wiadomo, ile Facebook będzie płacił wydawcom za ich treści do "The Guardina" ocenia, że może to być kilka milionów funtów rocznie.