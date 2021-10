Będziemy żyć wiecznie? Dokonano ważnego naukowego odkrycia

Ożywili mózgi kijanek

Niektórzy twierdzą, że wystarczy przywrócić do życia sam mózg, gdyż to on jest centrum pamięci i osobowości człowieka. Chociaż droga do realizacji takiej wizji wciąż wydaje się daleka, naukowcom udało się właśnie ożywić mózgi kijanek żaby afrykańskiej.