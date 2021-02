18-latek nielegalnie udostępniał transmisje imprez sportowych. Teraz stanie przed sądem

Młody mężczyzna nielegalnie streamował transmisje imprez sportowych, co doprowadziło do powstania strat wynoszących około 4 milionów złotych. Sprawą zainteresowali się policjanci z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. 18-latkowi grozi kara więzienia.

Młody mężczyzna dokonał przestępstwa internetowego Źródło: Pixabay