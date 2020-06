Zainwestuj w gadżety do smartfona. Więcej niż folia i słuchawki

Smartfon sam w sobie jest w stanie zastąpić wiele innych sprzętów, wszystko dzięki sporym możliwościom wmontowanych podzespołów oraz zaawansowanym aplikacjom. Czasem warto jednak zainwestować w dodatkowe udogodnienia, które rozszerzą jego możliwości.

Dobry smartfon to skarb, podobnie jak dobrej jakości akcesoria. Jeśli chcesz mieć pewność, że zakup się opłaci, wybierz gadżety spośród szerokiej oferty dostępnej w sieci. Jeśli do tej pory nie jesteś przekonany do zakupów przez internet, Zacznij z Allegro. Seria filmików wprowadzających pokaże ci jak szybko i łatwo robić zakupy w sieci.

Zadbaj o bezpieczeństwo Po zakupie nowego smartfona starasz się, by jak najdłużej pozostał w stanie nienaruszonym. Niestety z czasem na ekranie pojawiają się drobne zarysowania, a w wyniku upadku może dojść do pęknięcia wyświetlacza. Dlatego jedną z pierwszych rzeczy, jakie robimy po zakupie smartfona jest zainwestowanie w dobrej jakości folię lub szkło hartowane, które zabezpiecza sprzęt przed zniszczeniem. Zakup nowego szkła jest zdecydowanie mniejszy niż wymiana całego wyświetlacza, dlatego warto wydać kilkadziesiąt złotych na porządne zabezpieczenie.

Zwróć uwagę również na to, jak zabezpieczyć tył urządzenia. Nowoczesne smartfony z błyszczącą, gładką obudową wyglądają ładnie, ale niestety mogą być niepraktyczne. Metalowa, połyskująca obudowa łatwo zbiera odciski palców, a każda, nawet najmniejsza rysa jest na niej doskonale widoczna. Dlatego warto zainwestować również w praktyczne etui, które nie musi się zbytnio różnić wyglądem od standardowej obudowy.

Istock

Akcesoria dla kierowców Ze smartfona korzystamy nawet podczas jazdy autem, głównie po to, by skorzystać z nawigacji lub prowadzić rozmowę. Dlatego bardzo przydatnym akcesorium dla każdego kierowcy będzie uniwersalny uchwyt, który pozwoli przymocować telefon do szyby lub kokpitu i swobodnie z niego korzystać. Nie musisz się martwić, że podczas gwałtownych manewrów i ostrych zakrętów sprzęt będzie przesuwać się po całym aucie. Uchwyty występują również w innych wersjach, na przykład w formie kontrolera do gier czy statywu fotograficznego.

Do rozmów przyda się natomiast słuchawka Bluetooth, która pozwoli na prowadzenie rozmowy bez zajmowania rąk. Warto zainwestować w model z gumową nakładką dopasowaną do wielkości kanału słuchowego lub dodatkowym pałąkiem do owinięcia wokół małżowiny usznej. W ten sposób możesz mieć pewność, że słuchawka nie wypadnie w najmniej oczekiwanym momencie. Dodatkowo zwróć uwagę na baterię, dobre modele powinny wystarczyć na wiele godzin rozmów.

Coś dla melomanów Nie tylko kierowcy korzystają z bezprzewodowych słuchawek, to obowiązkowe wyposażenie dla każdego melomana. Dobrej jakości sprzęt zapewnia odpowiednią jakość dźwięku, a dodatkowo nie musisz się martwić ciągnącym kablem. Jeśli obawiasz się zgubienia, zainwestuj w słuchawki bezprzewodowe z kablem, który je łączy. Dzięki temu możesz mieć pewność, że nie zgubisz słuchawek nawet podczas ćwiczeń czy w zatłoczonej komunikacji miejskiej.