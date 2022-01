Wybieramy słuchawki. Dokanałowe, douszne czy nauszne?

Wypadkową słuchawek dousznych są dokanałowe. Różnica polega na tym, że posiadają element wprowadzany do kanału usznego, co pozwala na doskonałe wytłumienie dźwięków dochodzących z otoczenia i zapewnia stabilność. Nieco mniej przychylni dla tego typu urządzeń są laryngolodzy, ponieważ taki sposób noszenia może szybciej doprowadzić do problemów ze słuchem. W obu przypadkach, jeśli zdecydujecie się na modele bezprzewodowe, to w komplecie znajduje się ładowarka, w której należy umieścić słuchawki, żeby uzupełnić energię. Zazwyczaj czas pracy po jednym naładowaniu to około 5 do 7 godzin, a ładowarka pozwala na trzy lub cztery pełne cykle ładowania.