Windows 10 na święta: Microsoft udostępnił "zimowe" tapety

Microsoft zdecydował się udostępnić nowe tapety (część w rozdzielczości 4K) stworzone z myślą o systemie Windows 10, które po pierwsze nawiązują do zbliżającej się zimy i świąt, a po drugie – są rozwinięciem projektu Windows Ugly Sweater. W jego ramach Microsoft przed świętami wprowadza do sprzedaży ubranie z dyskusyjnie atrakcyjną grafiką, która nawiązuje do ikonicznych produktów firmy.