Widzisz je codziennie. Wiesz, do czego służą te przyciski na klawiaturze?

Przyciski od F1 do F12 to tak zwane klawisze funkcyjne. Mają przypisane do siebie konkretne zadania. Choć dzisiaj wiele zależy od modelu klawiatury czy laptopa, to pewne funkcje wszędzie są takie same. Na przykład w laptopach samo F1 może służyć do wyłączania głosu, ale przy kombinacji F1 + Fn uzyskamy taki sam efekt, co na tradycyjnej klawiaturze. Za co więc odpowiadają klawisze funkcyjne?