Wadliwe mieszkania za miliony dolarów. Wpadka goni wpadkę

Kolejne problemy dotyczą instalacji elektrycznych i wind. W ciągu ostatnich trzech lat doszło do dwóch eksplozji instalacji elektrycznej. Wynika to z niewłaściwego ulokowania przewodów w ścianach. Ponadto występują regularne problemy z windami, które potrafią zacinać się, przez co stają się prawdziwymi więzieniami dla lokatorów. Nie lepiej jest z wodą. Regularnie dochodzi do zalewania, czy to piwnicy, czy wyższych kondygnacji.