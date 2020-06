Tygodniowe "koło promocji" w UPC Polska! Nie czekaj na Black Friday, łap super okazję już teraz

Promocyjne oferty skierowane są zarówno do nowych, jak i obecnych klientów UPC Polska. W ramach promocji operator oferuje pakiety Smart, Comfort i VIP z nielimitowanymi rozmowami, wiadomościami sms i mms w atrakcyjnych cenach. Wybrane pakiety dostępne są z rabatami oraz trzema miesiącami całkowicie za darmo przy 24-miesięcznym okresie zobowiązania.

Wraz z promocyjnymi cenami, UPC oddaje w ręce klientów dodatkowe pakiety danych komórkowych co miesiąc do końca roku – 30 GB dla pakietu Comfort, dzięki czemu klienci otrzymują w sumie 50 GB oraz aż 60 GB w prezencie w pakiecie VIP, co daje w sumie 100 GB danych każdego miesiąca.