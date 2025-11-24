To prastare stworzenia. Mogą zamieszkiwać łazienkę
Rybiki cukrowe kryją w sobie niesamowitą historię. Prastare stworzenia przetrwały tysiące lat dzięki unikalnym cechom i zdumiewającym przystosowaniom.
Rybiki cukrowe, znane również jako srebrzyki, są nie tylko irytującymi owadami w naszym domach, ale także jednymi z najstarszych stworzeń na Ziemi. Jak podaje PAP, ich historia sięga czasów, które zdecydowanie wyprzedzają epokę dinozaurów.
- To owady bardzo, bardzo stare. Ich pokrycie ciała jest tak starodawne, że można by powiedzieć, iż pamiętają czasy sprzed tyranozaurów - wskazuje prof. Stanisław Ignatowicz z SGGW, opisując żartobliwie, że ich pokrycie ciała przypomina czasy sprzed tyranozaurów.
Pierwotne i wyjątkowe
Rybiki są przykładami owadów bezskrzydłych, które nigdy nie musiały ich posiadać, co świadczy o ich prymitywizmie. Jak podkreśla profesor, "skrzydła to dodatek, którego rybiki nigdy nie potrzebowały".
TechNielogicznie [#1] - Czy misja Ignis była stratą pieniędzy?
Ich nazwa nawiązuje do srebrzystych łusek pokrywających ciało, przypominających rybie łuski. Charakterystyczne dla tych owadów jest także życie w wilgotnych i ciemnych miejscach jak łazienki, co umożliwiało im przetrwanie wielu kataklizmów.
Wyjątkowa biologia
Rybiki wytwarzają w jelitach enzym celulazę, dzięki któremu trawią celulozę bez pomocy bakterii. – Proszę zauważyć: termity korzystają z pomocy bakterii, a rybiki mają własną fabrykę enzymów. Jak zjedzą kawałek kartki, to ją całkiem strawią – podkreślił profesor i dodał, że za pomocą tego enzymu rozkładają celulozę do cukrów prostych. – A te słodkie cukry później spalają jako źródło energii. Całkiem sprytne – zauważył.
– Cała grupa jest fascynująca. Stara, prymitywna, pierwotna – a jednak dotrwała do XXI wieku mimo wszystkich ludzkich fanaberii – podsumował profesor, dodając, że mamy się czego uczyć od tych owadów.
Skomplikowane życie społeczne
Profesor Ignatowicz zauważa również, że rybiki łatwo przystosowują się do życia domowego, ale mogą być uznawane za potencjalne szkodniki, niszcząc książki i dokumenty. Ich obecność to wskaźnik wysokiej wilgotności.