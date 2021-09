To koniec dominacji USA? Amerykanie władali nocą, teraz są łatwym celem

Ale najważniejszym problemem są sami żołnierze, którzy wciąż podświadomie są przekonani, że noc należy do nich. Jeden z oficerów najważniejszego ośrodka szkoleniowego US Army, Joint Readiness Training Center działającego w Fort Polk w Luizjanie w rozmowie z Modern War Institute powiedział, że podczas pięćdziesięciu tur treningowych ani jedna jednostka nie zdecydowała się przeprowadzić żadnej poważniejszej operacji w ciągu dnia. Wszyscy dowódcy wybierali działania nocne, mimo że często okazywały się one dla nich zbyt trudne w realizacji. Żaden z nich nie był też przygotowany do walki z przeciwnikiem dysponującym takimi samymi lub lepszymi możliwościami w zakresie działania w nocy.