Rosja. Tupolew Tu-95 odświeżony. Bombowiec może latać jeszcze przez 20 lat [Zobacz wideo]

Samolot jest jedną z głównych konstrukcji należących do rosyjskiej armii. Tu-95 potrafi przenieść do nawet 15 ton uzbrojenia, w tym pocisków zdolnych do ataku zarówno na lądzie, jak i na wodzie. Zdaniem ekspertów jego nowa wersja może posłużyć Rosjanom co najmniej do 2040 roku.