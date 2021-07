WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne poradnik kupującego + 1 powerbank Agnieszka Małgorzata Adamska Dzisiaj, 07-07-2021 14:30 Praktyczne dodatki do smartfona, które doskonale sprawdzą się na wakacjach Lato w pełni, a to oznacza, że najwyższy czas przygotować się do wakacyjnych wyjazdów. Wśród niezbędnych sprzętów, które przydadzą się na urlopie, nie może zabraknąć praktycznych akcesoriów do smartfona. Zobacz, jakie gadżety warto spakować do walizki! Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Skorzystaj z szerokiej oferty promocji na akcesoria do smartfona Źródło: Adobe Stock Smatfon to w dzisiejszych czasach znacznie więcej niż telefon. W tym niewielkim, poręcznym urządzeniu trzymamy cały swój świat – media społecznościowe, dzięki którym jesteśmy w nieustającym kontakcie ze znajomymi, ulubiona muzyka i gry, które umilą wolny czas, aplikacje do uprawiania sportu i aktywności na świeżym powietrzu, a także – a może przede wszystkim – niezawodny aparat fotograficzny, którym uwiecznimy niezapomniane momenty. Nic dziwnego zatem, że smartfon to nieodłączny towarzysz bliskich i dalekich podróży. Żeby nasz telefon jeszcze lepiej spełniał swoją rolę, warto zaopatrzyć go w praktyczne i funkcjonalne gadżety. Zobacz jakie akcesoria do smartfona warto zabrać na wakacje. Podróż w dobrym kierunku Podczas jazdy samochodem często używamy telefonu w roli urządzenia GPS. Żeby korzystanie z tej funkcjonalności było jeszcze bardziej wygodne, warto zamontować w samochodzie specjalny uchwyt do telefonu, dzięki któremu będziemy doskonale widzieli ekran w trakcie kierowania autem. Do wyboru mamy uchwyty samochodowe mocowane na kokpicie, do szyby lub do kratki wentylacyjnej. To, jaki wariant wybierzemy, zależy tylko i wyłącznie od naszych indywidualnych preferencji. W podróży przyda się także zestaw głośnomówiący lub słuchawki bluetooth, dzięki którym rozmowa telefoniczna będzie w pełni komfortowa i bezpieczna. Bateria zawsze naładowana Nie ma chyba nic bardziej frustrującego, niż rozładowany telefon – i to zwykle akurat wtedy, gdy jesteśmy poza domem. Na urlopie taki incydent może być dodatkowo kłopotliwy, bo bez telefonu nie sprawdzimy, gdzie się znajdujemy, nie wezwiemy taksówki i nie sfotografujemy odwiedzanych zabytków. Żeby zapobiec takim przykrym niespodziankom, warto mieć w torbie powerbank, czyli przenośna ładowarka do zasilania baterii za pomocą portu USB. Wystarczy kilka minut, żeby nasz telefon odżył, a co więcej – przenośny bank energii dla urządzeń mobilnych jest niewielki i bez trudu zmieści się w każdym bagażu. Podczas podróży autem przyda się też ładowarka samochodowa. Jeżeli dysponujemy różnymi urządzeniami, warto wybrać taką, która ma rozgałęzienie z kilkoma końcówkami o różnych kształtach. Dzięki temu naładujemy kilka telefonów jednocześnie. Słuchaj ulubionej muzyki, gdziekolwiek jesteś Trudno wyobrazić sobie wakacyjny wyjazd bez ulubionej muzyki, którą zwykle trzymamy w aplikacjach na smartfonach. Klimatyczne dźwięki doskonale umilają czas i wzbogacają wrażenia z podróży, dlatego warto postawić na praktyczny, mobilny sprzęt, który ułatwi nam słuchanie muzyki poza domem. Dobre słuchawki to absolutna podstawa, kiedy podróżujemy samotnie, lubimy słuchać muzyki podczas spacerów lub porannego biegania. Do wieczornych imprez przy ognisku w gronie przyjaciół przydadzą się za to przenośne głośniki do smartfona, zasilane na bluetooth. Z takimi ekwipunkiem każda impreza w plenerze będzie niezapomniana. Zdjęcia najwyższej jakości Podczas wakacyjnych wyjazdów smartfon doskonale służy nam jako aparat do robienia zdjęć. Pod względem zaawansowanych technologii i doskonałej jakości aparaty w telefonach w niczym nie ustępują profesjonalnym lustrzankom – nic dziwnego zatem, że na urlopie wolimy bazować na ich możliwościach, zamiast pakować do walizki ciężki sprzęt fotograficzny z całym arsenałem dodatków. Czy zdjęcia robione smartfonem mogą wyglądać jeszcze lepiej? Mogą, a to zasługa przydatnych gadżetów, dzięki którym fotografowanie stanie się znacznie prostsze i bardziej efektowne. W wakacyjnym niezbędniku każdego amatora fotografii nie może zabraknąć statywu. Ten niewielki składany przedmiot można zabrać ze sobą w każdą trasę i użyć wtedy, gdy chcemy wykonać zdjęcia grupowe lub uwiecznić siebie samych na tle niezapomnianych widoków. Jak działa statyw do smartfonów? Telefon umieszczamy w specjalnym uchwycie i ustawiamy stojak tak, żeby uchwycić pożądany kadr. Następnie stajemy przed obiektywem i za pomocą małego pilota na bluetooth wykonujemy zdjęcie. Podobnie działa selfie stick – niezawodny gadżet w bagażu każdego turysty. Fenomen kijka do selfie wybuchł lata temu i od tego czasu ma go na wyposażeniu każdy amator wakacyjnych fotografii. Selfie stick umożliwia wykonywanie selfie z uchwyceniem szerokiej perspektywy. Ten gadżet daje nam wiele możliwości – np. wykonywanie zdjęć w dużej grupie bez ryzyka, że utniemy połowę kadru. Zdjęcia przy pomocy kijka także najprościej wykonywać przy pomocy pilota działającego na bluetooth. Jeżeli chcemy maksymalnie poprawić jakość wakacyjnych zdjęć, warto zainwestować w specjalne obiektywy do smartfonów. Dzięki nim uzyskamy szerszy kąt, optyczne przybliżenie i inne istotne efekty, na których nam zależy. A do zdjęć wykonywanych w słabym oświetleniu i o zmroku przyda się mała lampa do smartfona typu tracer selfie. 