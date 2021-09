Powstanie nowa technologia? Tesla pracował nad nią już w XIX wieku

Wiele wskazuje na to, że najszybciej z tego typu technologii będzie mogła skorzystać Nowa Zelandia. Wspomniany na początku startup energetyczny Emrod niedługo przetestuje prototypową konfigurację bezprzewodowej infrastruktury energetycznej. Jeśli wszystko się powiedzie, będzie to wielki impuls do wcielenia w życie planów nowozelandzkiego rządu, dotyczących wdrożenia technologii bezprzewodowej transmisji energii na terenie całego kraju.