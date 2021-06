Powstanie największy i najgłębszy na świecie basen. Posłuży do szkolenia astronautów

Najgłębszy i największy basen na świecie

Obiekt powstanie w pobliżu Cornwall Airport Newquay, które w przyszłym roku może zamienić się w port kosmiczny dla statków tworzonych przez firmę należącą do Richarda Bransona - Virgin Orbit. Na razie trwają negocjacje z władzami lokalnymi, które dotyczą możliwości zakupu czterech działek w pobliżu przyszłego Spaceport Cornwall. To właśnie tutaj będzie zlokalizowane centrum Blue Abyss. Firma odpowiedzialna za budowę zapewnia, że od momentu uzyskania pozwolenia na budowę do zakończenia prac minie około 18 miesięcy, a centrum rozpocznie swoją działalność w 2023 roku.