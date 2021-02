WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne poradnik kupującego + 3 odkurzacz automatycznysprzątanie domuodkurzanie Patryk Wieczorek Dzisiaj, 15-02-2021 14:59 Posprząta dom za ciebie. Odkurzacze automatyczne w świetnych cenach Nowoczesne środki i urządzenia pozwalają na znaczne zmniejszenie czasu, jaki poświęcamy na sprzątanie. Do jednych z najbardziej mozolnych prac wciąż należy jednak sprzątanie podłóg. Na szczęście są urządzenia, które rozwiązują problem za nas. Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. odkurzacz automatyczny dywan sprzątanie dom Źródło: Shutterstock Odkurzacze automatyczne radzą sobie ze sprzątaniem nie gorzej niż my. Obecne na rynku rozwiązania technologiczne są w stanie skutecznie zastąpić człowieka, a cały proces sprzątania odbywa się przy minimalnej ingerencji z naszej strony. Roboty automatyczne są wydajniejsze, bardziej dokładne i przede wszystkim cichsze niż zwykłe odkurzacze. Ich cena w ostatnim czasie również znacząco spadła. Mając kilkaset złotych na zbyciu, warto pomyśleć o nowym, sprawniejszym modelu z możliwością obsługi za pośrednictwem smartfona. Robot sprzątnie pod twoją nieobecność Wokół odkurzaczy automatycznych narosło wiele mitów, które nie mają nic wspólnego z prawdą. Niektórzy uważają, że urządzenia pracują niedokładnie, poruszając się w różnych kierunkach i że mają tendencję do blokowania się w trudnych miejscach, na przykład między nogami stołu czy krzeseł. Tymczasem nowoczesne modele są w stanie pracować całkowicie samodzielnie. Za pomocą sieci czujników sprzęt jest w stanie stworzyć mapę twojego domu wraz z trudnymi strefami, takimi jak wysokie progi czy schodki. Razem z tym tworzy również plan odkurzania tak, by nie pominąć żadnego miejsca. Adobe Stock Postaw na nowoczesne rozwiązania Źródło: Adobe Stock Urządzenia, które sprawdzą się podczas codziennego sprzątania powinny być przede wszystkim wydajne i niezawodne. Sprawdzony sprzęt to gwarancja najwyższej jakości, a w średniej półce cenowej również znajdziesz mnóstwo modeli godnych uwagi. Podstawa to sterowanie za pośrednictwem smartfona, możliwość dzielenia pokoju na poszczególne strefy i stosunkowo niewielkie rozmiary, które pozwolą urządzeniu wcisnąć się w każdą szczelinę. Xiaomi Mi Robot Vacuum Pro Największą zaletą modelu od Xiaomi jest trójstopniowy tryb pracy umożliwiający czyszczenie najbardziej uciążliwych plam, a także mopowanie podłóg. Wydajny silnik z dużą mocą ssania to gwarancja dokładnego usuwania kurzu nie tylko z podłóg, ale i wykładzin. Ponadto urządzenie oferuje bardzo długi czas pracy na jednym ładowaniu – 110 minut. Gdy poziom baterii spadnie poniżej 20 proc., urządzenie automatycznie skieruje się do stacji dokującej w celu doładowania. Dodatkowo aplikacja Xiaomi pozwala na zarządzanie wszystkimi podłączonymi do sieci urządzeniami Xiaomi z poziomu aplikacji ściąganej na smartfona. iRobot Roomba i7+ Jeśli szukasz bezkompromisowych rozwiązań, postaw na urządzenie, które adaptuje się do twojego mieszkania. Urządzenie jest w stanie samodzielnie zaproponować niestandardowy harmonogram sprzątania dopasowany do twojego trybu życia, ponadto robot jest kompatybilny z asystentem głosowym i błyskawicznie reaguje na polecenia. Dodatkowo stacja dokująca pozwala nie tylko na ładowanie urządzenia, ale również samodzielnie opróżnia odkurzacz po każdorazowym sprzątaniu. Wystarczy raz na jakiś czas opróżnić worek znajdujący się w stacji z kurzu. Nieco tańszą, jednak równie godną polecenia alternatywą jest model iRobot Roomba Combo. Wyjątkowo niski profil pozwoli mu dotrzeć do najciemniejszych zakamarków w twoim mieszkaniu, a szereg czujników zabezpieczy urządzenie przed zniszczeniem i pozwoli mu szczegółowo sprzątać przestrzenie wzdłuż krawędzi. Viomi SE To robot doskonały przede wszystkim dla właścicieli zwierząt domowych. Wypadająca sierść niektórych zwierząt jest wyjątkowo trudna do okiełznania, a nie zawsze da się znaleźć czas na jej codzienne usuwanie. Wysoka moc ssania odkurzacza na poziomie 2200 Pa bez problemu poradzi sobie ze zbieraniem sierści z podłogi i dywanów. Duży pojemnik na odpadki z łatwością posprząta pozostałości po psich chrupkach. iRobot Roomba 605 Roboty sprzątające nie muszą być głośne, czego najlepszym przykładem jest Roomba 605. Podczas pracy generuje hałas na poziomie zaledwie 61 db czyli tyle co zwyczajna rozmowa. To szczególnie ważne dla osób, które spędzają większość czasu w domu i nie chcą, by urządzenie przeszkadzało im w codziennej pracy. To również doskonałe rozwiązanie dla rodzin z małymi dziećmi. Postaw na wygodę Odkurzacz automatyczny to urządzenie, które pozwoli ci poświęcić więcej czasu na bardziej angażujące zajęcia niż sprzątanie. Po powrocie z zakupów czy pracy zastaniesz idealnie odkurzone i przetarte na mokro podłogi. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl icon info W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze