Polacy dostali wadliwe dowody osobiste. Minimum kilkaset e-dowodów ma złe dane

Problem dotyczy elektronicznej warstwy dowodu, w której zakodowane są informacje o obywatelu do cyfrowego odczytu. Jak się okazuje, w opisywanych wadliwych dokumentach zakodowano dane innych osób. Resort zauważył problem pod koniec października i już teraz kontaktuje się z urzędami wydającymi dokumenty, by dotrzeć do obywateli, którzy otrzymali wadliwy dokument. Zostanie on unieważniony, a nowy, prawidłowy, wydany w trybie priorytetowym.