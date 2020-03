Plush z darmową muzyką w TIDAL. Sieć komórkową reklamuje amerykańska gwiazda

Abonenci Plusha mogą od teraz korzystać z serwisu muzycznego TIDAL za darmo przez 90 dni. Obok Spotify i Deezera to najpopularniejsza platforma do słuchania muzyki, a jej zaletą jest wysoka jakość odtwarzania i schludny interfejs.

Jeśli zdecydujecie się na skorzystanie z tej promocji, to nie tylko otrzymacie dostęp do TIDAL-a za darmo na 90 dni. W ramach akcji #zostanwdomu Plush nie będzie pomniejszał wam transferu z comiesięcznego pakietu danych przy słuchaniu muzyki z TIDAL-a.

Darmowy dostęp do TIDAL to nie jedyne udogodnienie dla klientów sieci Plush. Posiadaczom abonamentów za 25 zł bądź osobom, które doładują taką kwotą kartę będą mogły liczyć także na dostęp do Facebooka, Messengera, Instagrama i WhatsAppa, który nie pomniejsza transferu danych. Ponadto w tej cenie zawarty będzie takży pakiet danych 10 GB do aplikacji YouTube oraz popularnego szczególnie wśród młodzieży TikToka.