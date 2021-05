Nowa fregata dla Polski. Szef MON: do połowy roku podpiszemy umowę

"Z całą pewnością terminy, które zostały wyznaczone, są wciąż możliwe do zrealizowania i do połowy roku może być podpisana umowa z wykonawcą na budowę fregaty" – mówił Mariusz Błaszczak dla Polsatu. Minister ogłaszał kilka miesięcy temu, ze umowa zostanie zawarta do połowy roku. Dziennikarze pytali także czy został już wybrany partner programu. Okazuje się, że nie.

"Partner jest jeszcze nie wybrany. Te działania podjął PGZ czyli Polska Grupa Zbrojeniowa. Wszystko jest przygotowane do tego, żeby znaleźć najlepszą formułę" - odpowiedział Błaszczak. Zagraniczne stocznie zostały zaproszone do nieformalnego przetargu 21 kwietnia przez PGZ SW i dostały jedynie 14 dni na przygotowanie wstępnej oferty. Jak zauważa Maksymilian Dura z Defence24.pl, jest to technicznie niemożliwe do wykonania.