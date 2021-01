WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Patryk Wieczorek Dzisiaj, 27-01-2021 16:23 Nitkowanie zębów wodą. Sposób lepszy niż szczoteczka i nić Czyszczenie przestrzeni między zębami może powodować sporo problemów, nawet jeśli sięgniemy po wykałaczkę lub nić dentystyczną. Nieumiejętne użycie może doprowadzić do uszkodzenia dziąseł, a nawet najcieńsza nić może nie poradzić sobie z niektórymi zanieczyszczeniami. Zadbaj o odpowiednią higienę jamy ustnej Źródło: Shutterstock Mimo to nie wolno bagatelizować stanu przestrzeni międzyzębowej. To właśnie tam najczęściej dochodzi do gromadzenia się resztek jedzenia i rozwoju niebezpiecznych bakterii, które mogą powodować poważniejsze ubytki i narazić nas na konieczność wizyty u dentysty. Mycie zębów pod ciśnieniem Alternatywą jest użycie irygatora stomatologicznego, który sprawdzi się o wiele lepiej niż sama szczoteczka do zębów. Będzie w stanie pozbyć się nawet najtrudniejszych do usunięcia zanieczyszczeń z powierzchni zębów, wykorzystując do tego wodę pod odpowiednim ciśnieniem. Strumień skutecznie czyści przestrzeń międzyzębową i usuwa płytkę nazębną nawet w trudnych miejscach takich jak przestrzeń tuż przy dziąśle, jednocześnie ich nie raniąc. Pamiętaj, że przy wyborze sprzętu dobrze będzie wybrać model z ręczną regulacją ciśnienia wody. Dzięki temu dopasujesz je do swoich preferencji i typu uzębienia. U osób z wrażliwymi dziąsłami znacznie lepiej sprawdzi się słabszy strumień, podczas gdy u tych z ciasnymi przestrzeniami międzyzębowymi sprawdzi się strumień o wyższym ciśnieniu. Warto również zainteresować się modelami, w których strumień wody miesza się z powietrzem. Powstające w ten sposób pęcherzyki powietrza dostają się głębiej i łatwiej wymiatają bakterie z jamy ustnej. Irygator stomatologiczny dla każdego Choć z irygatora może korzystać praktycznie każdy, to najbardziej docenią go osoby ze stałym aparatem ortodontycznym, który trudno jest czyścić w klasyczny sposób. Dobrze sprawdzi się również u osób z chorobami dziąseł czy paradontozą. Najważniejsze parametry Należy pamiętać przede wszystkim o tym, że irygator stacjonarny powinien być dopasowany do potrzeb jamy ustnej, dlatego ważne, by był możliwie jak najbardziej wszechstronny: Stacjonarne i bezprzewodowe – wybór między tymi dwoma typami irygatorów jest zależny od tego, czy planujemy podróżować z irygatorem i czy mamy dość miejsca w łazience. Jeśli trudno będzie ci wygospodarować odrobinę miejsca na irygator, postaw na model przenośny, w przeciwnym wypadku lepszą opcją będzie irygator stacjonarny. Ciśnienie maksymalne – im większe ciśnienie będzie w stanie osiągnąć sprzęt, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie odpowiadać twoim potrzebom. Pompki w słabszych modelach mogą nie sprostać wymaganiom. Pojemność zbiornika na wodę – przyjmuje się, że do wyczyszczenia całej jamy ustnej potrzeba około 500-600 ml, dlatego warto dopilnować, by wybrany przez ciebie model miał odpowiednią pojemność, w przeciwnym wypadku konieczne będzie uzupełnianie wody. Dodatkowe tryby pracy – na uwagę zasługuje przede wszystkim wspomniana już opcja płynnej regulacji ciśnienia – w ten sposób dopasujesz je do indywidualnych potrzeb. Osoby z wrażliwymi dziąsłami mogą również zdecydować się na modele z opcją strumienia pulsacyjnego, która masuje dziąsła poprawiając ich ukrwienie. Rodzaj i kształt końcówki– wybierając model z końcówką stałą możesz mieć problem z dotarciem do każdego miejsca w przestrzeni międzyzębowej. Elastyczna końcówka rozwiązuje ten problem i pozwala dotrzeć o wiele głębiej bez większych problemów. Wydajne irygatory stomatologiczne w dobrej cenie Część modeli dostępnych jest również w zestawach wraz ze szczoteczką soniczną bądź rotacyjną. Odpowiednia higiena jamy ustnej to nic trudnego, a jej efekty mogą być naprawdę olśniewające. Z pomocą przychodzi proste urządzenie, które sprawdzi się o wiele lepiej niż wykałaczka czy nawet nić dentystyczna i będzie w stanie pozbyć się nawet najtrudniejszych do usunięcia resztek żywności spomiędzy zębów.