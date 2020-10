WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Naturalna, witaminowa bomba. Zacznij dzień szklanką domowego soku Łykasz suplementy? Podobnie jak większość Polaków, wśród których popyt na tego rodzaju specyfiki rośnie w szybkim tempie. Oczywiście rosnąca świadomość potrzeb organizmu jesienią i zimą to zjawisko pozytywne, ale czy rzeczywiście kolejna pigułka to dobre rozwiązanie? A może lepszy byłby jednak zdrowy sok? Naturalny, domowy sok wymaga nieco pracy, ale będziecie dumni z efektu... (Adobe Stock) Wyciśnij z nich to, co najlepsze Nadal dostępnych jest dużo świeżych owoców i warzyw, z których możesz przyrządzić zdrowy, kolorowy obiad, w lepszym wydaniu sałatkę czy surówkę, a jeśli żmudne przeżuwanie surowych nie jest dla ciebie zbyt przyjemne – postaw na skompresowaną dawkę tego, co najlepsze, czyli sok. Ten możesz pozyskać ze sklepu, najlepiej jako kilkudniowe soki z lodówki, kupić stuprocentowe gotowce z kartonów, albo przyrządzić je samodzielnie. Do tego przyda się jednak odpowiedni sprzęt… Zastrzyk zdrowia nawet za kilkadziesiąt groszy Czy wiesz, że szklanka świeżego soku o poranku może zdziałać więcej niż espresso? Choć energia pochodząca z naturalnych soków działa inaczej, nie daje charakterystycznego dla kofeiny "kopniaka" energii, ale ma wiele dodatkowych zalet. Naturalne odżywienie i lepsza cera to tylko przykładowe z nich. Zamiast garstki tabletek dla ciebie i twojej rodziny może warto wprowadzić rytuał picia soków? Ta inwestycja się opłaci i pozwoli wykorzystać np. ostatnie zbiory jabłek z sadu na działce albo wesprzeć lokalnego sadownika. Za urządzenie o odpowiedniej mocy i możliwości przerobienia także twardych warzyw zapłacimy obecnie między 250 a 350 zł, a najtańszą sokowirówkę kupimy już za ok. 100 zł (np. do jabłek i miękkich owoców). Szklanka soku z marchwi i jabłek będzie kosztować zaledwie kilkadziesiąt groszy. Nie tylko owocowe Domowe sokowirówki, sokowniki i wyciskarki do soków doceniają głównie szczęśliwi posiadacze sadów, a także pasjonaci przetworów. Chętnie kupują je także ci, którzy chcą wiedzieć, jakie dokładnie składniki trafiają do szklanki z sokiem. Większość soków (zarówno kupowanych, jak i robionych samodzielnie) to przede wszystkim efekt obróbki owoców, a szkoda… Doceń soki z warzyw – to nie tylko brunatne, niezbyt smakowicie wyglądające ciecze na bazie szpinaku czy kapusty (którym nie da się odmówić doskonałego wpływu na zdrowie, odporność i urodę), ale też smakowite mikstury owoców np. z ogórkiem, orzeźwiające zielone koktajle z dużą dawką antyoksydantów czy rozgrzewające napoje na bazie pomidorów i papryki z nutką chilli… Soki warzywne uważa się niesłusznie za mniej smaczne albo za rodzaj zupy na zimno, tymczasem wystarczy znaleźć "ten twój", aby cieszyć się satysfakcjonującym smakiem, kolorem i konsystencją. Często za ich smak odpowiada brak pomysłu na smaczny napój albo niewłaściwe dodatki. Wiele warzywnych kompozycji zmienia smak po dodaniu np. soku z cytryny albo przypraw z ziół. W eksperymentach pomoże odpowiedni gadżet. Pycha! Zróbmy własny sok Do czystego soku z sokowirówki zawsze dostaje się nieco miąższu, a także posiekanych fragmentów skórek, gdyż działanie urządzenia jest dość bliskie działaniu blendera, przez co sok może się rozwarstwiać. Można zapobiec temu efektowni, przecedzając otrzymany płyn. Sokowirówki to urządzenia tańsze od wyciskarek i znacznie mniejsze od modeli naszych mam i babć. Sokowirówki, które pamiętamy z dzieciństwa, potrafiły zająć sporo miejsca, teraz dobierzemy model dostosowany nawet do potrzeb singla z niewielką ilością miejsca na przechowywanie. Do wyboru mamy moc soków owocowych, jak i warzywnych. Doceń siłę zielonych, nasyconych zdrowymi składnikami soków, a odczujesz poprawę samopoczucia, a także zdrowia i... lepszy wygląd. Im wolniej, tym… lepiej Działanie wyciskarki polega na wolnym ugniataniu soku, dzięki czemu sok wycieka z miąższu wolniej. Ten typ urządzeń jest droższy, ale skuteczniej zachowuje smak i składniki odżywcze. Wyciskarki wolnoobrotowe w procesie wyciskania soku nie wpływają na temperaturę wyrobu, co także pozostawia w napoju więcej witamin i mikroelementów. Wyciskarki wyrabiają sok dłużej od sokowirówek, działają bardzo sprawnie, a także ciszej.