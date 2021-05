Microsoft 365. Nowe funkcje, o których (pewnie) nawet nie słyszałeś

To również zachęca maluchy do kreatywności. Mam dwie godziny dziennie przed ekranem, ale później mam kilka godzin by np. poczytać, pójść na pac zabaw, zbudować coś z klocków, zagrać w planszówkę…Tylko od dzieci i ewentualnych podpowiedzi rodziców zależy, jak fajnie zagospodarować czas bez ekranu.