Loteria szczepionkowa. Ósme losowanie. W grze 50 tys. zł

Jak sprawdzić wyniki loterii szczepionkowej?

Loteria szczepionkowa posiada specjalną stronę internetową. Można na niej znaleźć tabelę z listą zwycięzców wszystkich losowań. Oczywiście są to dane odpowiednio okrojone, by zapewniać anonimowość. Aby sprawdzić, czy to właśnie my wygraliśmy, należy odszukać odpowiedni rekord w tabeli. Obok imienia i pierwszej litery nazwiska znaleźć tam można nagrodę, która przypadła konkretnej osobie.