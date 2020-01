WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Technologie i nauka

Technologie i nauka Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne lodówka + 5 lodówkiagdlodówka wolnostojącaporadnik kupującegosezonowe wyprzedaże Magdalena Tatar 3 godziny temu Lodówka padła po świętach? Zobacz, które modele najchętniej kupują konsumenci W licznych rankingach wolnostojących lodówek wybieranych w 2019 roku oraz prognozach co do zakupów w 2020 roku pojawia się wiele lodówek marek znanych i cenionych producentów, jak i tych zyskujących na popularności. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Duże lodówki kupimy teraz taniej (Shutterstock.com) Jakość w parze z dobrą ceną – dobre lodówki Cena, pojemność czy wygląd? Różne potrzeby – różne oczekiwania. Pośród setek modeli lodówek te najpopularniejsze nadają się do większości domostw. Najbardziej pożądaną cechą jest atrakcyjny stosunek ceny do funkcjonalności – nie sztuką kupić drogą lodówkę "ze wszystkim", ale taką, która ma odpowiednią pojemność, przydatne dla nas funkcje i dobrą cenę. Dla kupujących liczą się też takie aspekty jak: cicha praca, liczba półek i ciekawych uchwytów czy zagłębień, proporcje między częścią chłodzącą a mrożącą oraz energooszczędność naszego modelu. Kupujemy lodówkę Giganci w kategorii hitów AGD to nadal Bosh, Samsung i Electrolux. Królują lodówki z systemami sprytnego odszraniania, o nowoczesnym układzie półek i schowków, a także pojemne lodówki side-by-side. W poszukiwanej kategorii znajdziemy zarówno konsumenckie hity do 1 tys. zł, jak i oferujące precyzyjne sterowanie chłodzeniem modele, wykorzystujące najnowsze technologie. Co ciekawe, w najniższej cenie mogliśmy nabyć w ostatnim roku nie tylko toporne, białe lodówki o niewielkiej rzeczywistej pojemności, ale też zgrabne, oszczędne i eleganckie urządzenia o przemyślanym układzie przechowywania. Która lodówka? Kiedy zaczynamy rozglądać się za lodówką, pada wiele pytań. Jaka jest najlepsza? Oczywiście jednoznacznej odpowiedzi brak. Są modele chętniej wybierane do małych mieszkań – podblatowe bez zamrażarki i te większe, ale o cieńszych ściankach (tu króluje Electrolux). Świetne propozycje znajdziemy też w kategorii modeli dwudrzwiowych, które stały się nieco mniejsze, przez co nie dominują już nad wyposażeniem i zabudową kuchni. Z kolei ceny lodówek w eleganckiej czerni, w przypadku niektórych modeli, niemal wyrównały się ze standardowymi w kolorze stalowym. Niektóre urządzenia warto docenić za skuteczną technologię bezszronowego mrożenia – to mocny punkt nieco droższych, ale także chętnie kupowanych lodówek Samsung. Ekonomiczne lodówki – tanie czy oszczędne? Budżetowa lodówka bywa koniecznym rozwiązaniem, kiedy potrzebujemy jej szybko lub na model z wyższej półki nas nie stać. Poza ceną samego urządzenia porównujmy przy zakupie także koszt eksploatacji: różnica między rocznym, całkowitym zużyciem prądu poszczególnych lodówek wynosi nawet kilkadziesiąt złotych. Może się okazać, że wybierając model droższy o 200 do 300 zł, różnica ta zwróci nam się w ciągu najbliższych dwóch lub trzech lat. W kategorii tańszych lodówek sporym powodzeniem cieszą się np. modele Candy czy Amica do 1 tys. zł. Druga marka oferuje też w przystępnej cenie rozchwytywane lodówki w przyjemnym dla oka stylu retro. Jeśli szukasz urządzenia, które dobrze działa, ale też dobrze wygląda – możliwe, że modele Amica okażą się dla ciebie hitem. Za niewiele więcej (150 do 200 zł) możemy też nabyć lodówki Electrolux ze sporej pojemności chłodziarką, umieszczoną pod nią zamrażarką, w bardzo dobrej klasie energetycznej A++. Jedzenie dłużej będzie świeże… Coraz większą wagę przykładamy też do wydajności i skuteczności w przechowywaniu jedzenia przez nowe lodówki. Konsumenci mają teraz większą niż kiedyś świadomość tego, że za dłuższy czas przechowywania żywności odpowiada zdolność agregatu do utrzymania stałej temperatury. Częste zmiany temperatury (nawet o jeden stopień) skracają termin przydatności do spożycia np. owoców i warzyw. Chętniej też bierzemy pod uwagę to, czy lodówkę łatwo się czyści, i czy ma funkcję trybu "urlopowego". Lodówka, która ma "wszystko" Z coraz większą ciekawością zerkamy na nowoczesne modele lodówek. Ciekawe możliwości dają np. transparentne drzwi lodówki LG, przez które zajrzymy do środka bez konieczności ich otwierania. Przyjemne dla oka będą urządzenia w stylu retro i w oryginalnych kolorach, a te oferujące najnowsze rozwiązania w dziedzinie energooszczędności – pozwolą nieco zaoszczędzić. Kategoria lodówek ''premium" w ostatnim czasie stała się bardziej przystępna cenowo – wiele ciekawych modeli z pojemną zamrażarką, praktycznym panelem sterowania w formie ekranu LCD i cieńszymi ściankami to wydatek między 3,5 a 4 tys. zł. Jeśli nasz model ma zaspokoić potrzeby całej, licznej rodziny, a nie singla, taki wybór po prostu się opłaca. 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne