Genialnie proste gotowanie. Kombiwary i multicookery już od 99 zł

Kombiwar zastąpił prodiż, który wiele osób pamięta z babcinej kuchni. Funkcjonalnością przypomina uproszczoną wersję multicookera, ale jest od niego znacznie tańszy. Pojemność tych urządzeń to najczęściej kilkanaście litrów, co zapewnia szybki czas nagrzewania się komory (znacznie szybszy niż w piekarniku), a tym samym skrócenie czasu oczekiwania na gotową potrawę. Obsługa urządzenia jest prosta – kilka programów pieczenia, timer i regulacja temperatury pozwolą dopasować tryb pracy kombiwaru do potrzeb.

Najczęściej wykorzystywane funkcje kombiwaru to opiekanie, pieczenie, rozmrażanie, podgrzewanie i grillowanie potraw, co kojarzy się z funkcjonalnością opiekaczy. Jednak w przypadku kombiwarów zakres temperatur jest nieco większy, bo sięga 250 st. Celsjusza i mamy możliwość nastawienia dłuższego programu pracy. W porównaniu do popularnych multicookerów, kombiwary i garnki elektryczne mają mniejsze możliwości, bo tylko w droższych kombiwarach przyrządzimy gulasze, zupy, dżemy czy owsiankę, ale ich zaletą jest większa pojemność (niektóre milticookery mimo licznych funkcji mają mniejszą pojemność, która nie zaspokoi potrzeb rodziny).

Kombiwar za pomocą gorącego powietrza gotuje i piecze bez dodawania tłuszczu do potraw, dzięki czemu są one mniej kaloryczne, a przy tym dobrze smakują. Pomaga przygotować różne potrawy, szybko się nagrzewa i jest bardzo prosty w obsłudze. Jego działanie można porównać do małego piekarnika z nieco węższym zakresem funkcji, ale o kompaktowych wymiarach i dużej poręczności. Po użyciu można go po prostu wstawić do szafki albo schowka, dzięki czemu to świetne rozwiązanie do kawalerki.