Dzwonili do ciebie z tego numeru? Nie oddzwaniaj, bo będziesz żałować

W przeszłości już wielokrotnie opisywaliśmy tego typu próby wyłudzenia pieniędzy . Najczęściej do Polaków dzwoniono z numerów kierunkowych +675, co wyglądało jak połączenie od polskiego operatora, ale w rzeczywistości pochodził z Papui Nowej Gwinei. Kolejnym przykładem była Wyspy Wniebowstąpienia - kierunkowy +247 czy Demokratyczna Republika Konga (+243).

Teraz, jak podaje serwis Instalki.pl , powracają połączenia zaczynające się od numeru kierunkowego +53 (+5355414673 oraz +5352960504). Na pierwszy rzut oka można pomyśleć, że dzwoni do nas klient sieci Orange. Jednak ten operator nie ma z numerami nic wspólnego. Lepiej pomyślcie dwa razy, zanim oddzwonicie.

+53 to numer kierunkowy z Kuby. Nawet za krótkie połączenie możemy zapłacić kilkadziesiąt złotych. Oszuści puszczają bardzo krótki sygnał, wręcz niemożliwy do odebrania. Następnie w telefonie pojawia się powiadomienie o nieodebranym połączeniu. Osoby często rozmawiające przez telefon czy prowadzące własną działalność mogą się na to nabrać.