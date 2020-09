Dysk twardy, który można wszczepić w organizm? Nowy wynalazek badaczy z USA i Chin

Naukowcy z USA i Chin stworzyli jedwabny dysk twardy, który może przechowywać do 64 GB danych na cal kwadratowy. Planują również rozpocząć testy, których celem będzie zaimplementowanie nowego dysku w żywym organizmie.

O nowych badaniu zespołu składającego się z chińskich i amerykańskich naukowców możemy przeczytać w PhysicsWorld. Do stworzenia dysku twardego posłużyły białka jedwabiu, dzięki czemu jest on odporny na zmiany temperatury, wilgotność, promieniowanie i sile pole magnetyczne.

Materiały prasowe Jedwabny dysk twardy (Materiały prasowe)

Chociaż jego szybkość zapisu nie może konkurować z dyskami obecnie dostępnymi na rynku, to naukowcy mają dla niego zupełnie inne zastosowanie. Dzięki unikatowym właściwościom może on posłużyć w elektronice wszczepianej do wnętrza ciała. O takich planach, rodem z filmów science - fiction mówi ostatnio głośno, m.in. Elon Musk, który planuje połączyć ludzki mózg z komputerem.

Do niezwykłej formy zapisu danych na proteinach jedwabiu naukowcy wykorzystali specjalny wariant techniki wykorzystującej skaningowy mikroskop pola bliskiego (SNOM). Do produkcji samych dysków zaś posłużył naturalny jedwab nałożony na cienką warstwę krzemu lub złota. Następnie z pomocą lasera i SNOM zapisano dane. Co ważne, dysk może służyć do wielokrotnego zapisu, a niechciane dane można z powodzeniem usunąć, podobnie jak z tradycyjnych dysków twardych.

Chociaż naukowcy zwracają uwagę na liczne zalety oraz nowe potencjalne zastosowania jedwabnego dysku, to najbardziej innowacyjną cechą jest to, że może on połączyć się z systemami biologicznymi. Jedwab, jako materiał organiczny może zostać wprowadzony np. do krwiobiegu. Mengkun Liu z nowojorskiego Stony Brook University, jeden z głównych twórców nowego dysku, zapowiedział, że w najbliższej przyszłości rozpoczną się prace nad zaimplementowaniem nowego dysku w żywym organizmie.

