Materiał Partnera Wiadomości + 1 Samsung Galaxy S20 20-02-2020 (16:59) Wszystko, co wiemy o nowych Samsungach Galaxy S20 Rok 2020 Samsung otworzył nową linią smartfonów Galaxy S20, która obejmuje trzy modele: Galaxy S20, Galaxy S20+i Galaxy S20 Ultra. Urządzenia do sprzedaży trafią 13 marca, ale już dziś wzbudzają ogromne zainteresowanie, zwłaszcza wśród miłośników nowoczesnych technologii. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Samsung Galaxy S20 (samsung) Dokładnie 11 lutego 2020 r. Samsung zaprezentował trzy modele swojego sztandarowego smartfona Galaxy S20. Jak można przeczytać na stronie internetowej Samsunga w oficjalnym komunikacie, Galaxy S20, Galaxy S20+ i Galaxy S20 Ultra zostały zaprojektowane „tak, by wpisać się w styl życia współczesnych konsumentów". W porównaniu do wcześniejszych linii stworzonych przez Samsunga, Galaxy S20 to przede wszystkim: rewelacyjna jakość zdjęć i wideo w 8K, rozrywka i łączność na najwyższym poziomie dzięki wsparciu dla technologii 5G, duża ilość pamięci i bezpieczeństwo użytkowania. To właśnie te obszary odróżniają Samsung S20 od wcześniejszych modeli. samsung Podziel się Wyrazista fotografia mobilna i profesjonalne filmowanie Urządzenia z serii Galaxy S20 oferują bardzo dużo, gdy mowa o wykonywaniu zdjęć. Dzięki większym rozmiarom światłoczułej matrycy i zastosowaniu sztucznej inteligencji, fotografowanie nocą przynosi o wiele lepsze efekty. Aparaty o rozdzielczościach 64 MP (Galaxy S20 i Galaxy S20+) i 108 MP (Galaxy S20 Ultra) pozwalają powiększać wykonane zdjęcia w sposób, który robi duże wrażenie. Dodatkowo urządzenia zostały wyposażone w 3-krotny hybrydowy zoom optyczny i 30-krotny zoom Smart Zoom (Galaxy S20 i Galaxy S20+) lub 10-krotny hybrydowy zoom optyczny i 100-krotny zoom Super Resolution (Galaxy S20 Ultra). Dzięki temu na wykonanych fotografiach można dostrzec szczegóły, które dotychczas pozostawały poza zasięgiem wielu aparatów w urządzeniach mobilnych. Seria Galaxy S20 oferuje wideo w rozdzielczości 8K oraz technologię AI, która pozwala na bardzo skuteczną stabilizację obrazu. Urządzenia zostały wyposażone także w funkcję Single Take. Umożliwia ona zarówno wykonywanie seryjnych zdjęć, jak i nagrywanie filmików, z których następnie można wyselekcjonować najlepsze ujęcia. Galaxy S20, Galaxy S20+ i Galaxy S20 Ultra posiadają wystarczającą ilość pamięci wewnętrznej (128 GB), by przechowywać stworzone przez użytkownika i pobrane pliki multimedialne. Slot na kartę MicroSD pozwala rozszerzyć pamięć do 1 TB. samsung Podziel się Rozrywka w technologii 5G Galaxy S20 wyróżnia się wsparciem dla sieci 5G. Dla użytkowników oznacza to nowy wymiar cyfrowej rozrywki. Poza błyskawicznym przesyłaniem zdjęć czy plików wideo, dostęp do sieci 5G oznacza też możliwość oglądania ulubionych filmów czy seriali na wybranych platformach. Warto przy tym dodać, że Samsung nawiązał współpracę zarówno z Netflix, jak i YouTube, dzięki czemu użytkownicy modeli z serii Galaxy S20 będą mieli jeszcze łatwiejszy dostęp do materiałów wideo, szybciej będą mogli też udostępniać swoje filmy członkom wirtualnej społeczności. Rozrywka to także gry. Wszystkie urządzenia linii Galaxy S20 odświeżanie wyświetlacza mają domyślnie ustawione na 60Hz, ale użytkownicy mogą zmienić ten parametr, zapewniając sobie odświeżanie na poziomie 120Hz. To oznacza m.in. bardzo płynne przewijanie ekranu. Jednocześnie urządzenia chronią wzrok i zapobiegają zaburzeniom snu poprzez redukcję niebieskiego światła. Warto przy tym wspomnieć, że tegoroczne flagowe modele smartfonów Samsung zostały pozbawione gniazda słuchawkowego jack. Wykorzystaniu linii smartfonów Galaxy S20 do rozrywki sprzyja wydajność nowego układu Exynos 990 wykonanego w technologii 7 nm i pojemna bateria (od 4000 do 5000 mAh). Producent przewidział jej ładowanie zarówno w superszybki sposób przewodowy lub bezprzewodowy 2.0. Za pomocą smartfona można też ładować inne urządzenia, np. słuchawki. samsung Podziel się Bezpieczeństwo ponad wszystko Korzystanie z nowej serii smartfonów firmy Samsung jest w pełni bezpieczne, a to z uwagi na wyposażanie ich w wielowarstwową ochronę (Samsung Knox), która skutecznie zabezpiecza telefon przed włamaniami. We wszystkich modelach producent zastosował uwierzytelnianie zarówno metodami klasycznymi (dobrze znane użytkownikom kod PIN, wzór lub hasło), jak i biometrycznymi (funkcja rozpoznawania twarzy, ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych). Użytkownicy Galaxy S20, Galaxy S20+ i Galaxy S20 Ultra nie muszą też obawiać się skutków styczności urządzenia z wodą. Stopień ochrony IP68 oznacza, że smartfony z powodzeniem wytrzymują zanurzenie w wodzie do głębokości 1,5 metra do 30 minut. Mimo wielu podobieństw, smartfony z rodziny Galaxy S20 różnią się między sobą rozmiarem, specyfikacją techniczną i aparatami. Przed zakupem urządzenia warto poznać występujące rozbieżności, by wybrać model najlepszy dla siebie. Samsung Galaxy S20 – najważniejsze informacje i specyfikacja To najmniejszy i najlżejszy model z nowej linii Galaxy S20. Podobnie jak pozostałe urządzenia z tej rodziny został on wyposażony w ekran o rozdzielczości QHD+, prawie bezramkowy wyświetlacz Infinity-O i szkło Gorilla Glass 6. Wyróżnia się 3-krotnym hybrydowym zoomem optycznym i 30-krotnym zoomem Super Resolution oraz trzema obiektywami na tylnej obudowie i jednym zabudowanym w wyświetlaczu. Matryca światłoczuła jest o ok. 1,7 większa niż w Galaxy S10 – jej rozmiar wynosi 1/1,76 cala. Koreański producent proponuje model Samsung Galaxy S20 w trzech wariantach kolorystycznych – niebieskim, różowym i szarym. Szczegółowa specyfikacja Samsung Galaxy S20: • wyświetlacz – 6,2 cala QHD+, Dynamic AMOLED 2X, Infinity-O 3200x1440 (563 ppi)

• aparat pierwszy – 12 MP, F1,8

• aparat drugi – 64 MP, F2,0

• aparat trzeci – ultraszerokokątny 12 MP, F2,2

• aparat przód – 10 MP, F2,2

• zoom – 3x hybrydowy, 30x Smart Zoom

• procesor – Exynos 990

• pamięć – 128 GB

• RAM – 8 GB

• bateria – 4000 mAh

• system operacyjny – Android 10

• uwierzytelnianie – blokada tradycyjna i biometryczna (skaner linii papilarnych, rozpoznawanie twarzy)

• płatności – NFC i MST

• wymiary – 69,1 x 151,7 x 7,9 mm

• waga – 163 g Samsung Galaxy S20+ – najważniejsze informacje i specyfikacja Między Galaxy S20 a Galaxy S20+ nie ma większych różnic. Drugi model z rodziny smartfonów Samsung Galaxy S20 jest trochę większy i przez to cięższy. Ma też bardziej wytrzymałą baterię (4500 mAh) i jest dostępny w dostępny w dwóch wersjach – 5G z 12 GB RAM i LTE z 8 GB RAM. Jego aparat wyposażony został w czujnik głębi ToF (VGA), co zapewnia użytkownikowi jeszcze lepsze zdjęcia. Zastosowany w tym modelu wyświetlacz Infinity-O ma przekątną 6,7 cali. Tak jak w poprzednim smartfonie z rodziny S20, producent wyposażył go w szkło Gorilla Glass 6.

Model Samsung Galaxy S20+ jest dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych – czarnym i szarym. Szczegółowa specyfikacja Samsung Galaxy S20+: • wyświetlacz – 6,7 cala QHD+, Dynamic AMOLED 2X, Infinity-O 3200x1440 (525 ppi)

• aparat pierwszy – 12 MP, F1,8

• aparat drugi – 64 MP, F2,0

• aparat trzeci – ultraszerokokątny 12 MP, F2,2

• aparat czwarty – czujnik głębi ToF (VGA)

• aparat przód – 10 MP, F2,2

• zoom – 3x hybrydowy, 30x Smart Zoom

• procesor – Exynos 990

• pamięć – 128 GB

• RAM – 8 GB (LTE) lub 12 GB (5G)

• bateria – 4500 mAh

• system operacyjny – Android 10

• uwierzytelnianie – blokada tradycyjna i biometryczna (skaner linii papilarnych, rozpoznawanie twarzy)

• płatności – NFC i MST

• wymiary – 73,7 x 161,9 x 7,8 mm

• waga – 186 g (wersja 5G – 188g) Galaxy S20 Ultra – najważniejsze informacje i Największy przedstawiciel linii nowoczesnych smartfonów Galaxy S20 wyróżnia się pod kilkoma względami. Jest największy, a także najcięższy spośród wszystkich modeli S20. Jednak to nie wymiary budzą największe zainteresowanie użytkowników, ale niespotykane dotychczas wyposażenie. Urządzenie posiada 6,9 calowy wyświetlacz Infinity-O, szkło Gorilla Glass 6, 10-krotny hybrydowy zoom optyczny i 100-krotny zoom Super Resolution. To właśnie ten ostatni parametr powoduje ciekawość, gdyż wraz z aparatem 108 MP, matrycą światłoczułą 1/1,33 cala i czujnikiem głębi ToF (VGA) zapewnia zdjęcia fenomenalnej jakości. Ostatni model z serii Galaxy S20 został też wyposażony w najbardziej pojemny akumulator (5000 mAh). Samsung Galaxy S20 Ultra – podobnie jak Samsung Galaxy S20+ – jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i szarej. Szczegółowa specyfikacja Samsung Galaxy S20 Ultra: • wyświetlacz – 6,9 cala QHD+, Dynamic AMOLED 2X, Infinity-O 3200x1440 (511 ppi)

• aparat pierwszy – 108 MP, F1,8

• aparat drugi – 48 MP, F3,5

• aparat trzeci – ultraszerokokątny 12 MP, F2,2

• aparat czwarty – czujnik głębi ToF (VGA)

• aparat przód – 40 MP, F2,2

• zoom – 10x hybrydowy, 100x Super Resolution

• procesor – Exynos 990

• pamięć – 128 GB

• RAM – 12 GB

• bateria – 5000 mAh

• system operacyjny – Android 10

• uwierzytelnianie – blokada tradycyjna i biometryczna (skaner linii papilarnych, rozpoznawanie twarzy)

• płatności – NFC i MST

• wymiary – 76,0 x 166,9 x 8,8 mm

• waga – 220 g (wersja 5G – 222g) Linia Samsung Galaxy S20 – kiedy w sprzedaży? Mimo że firma Samsung zaprezentowała serię Galaxy S20 w lutym 2020 r., to na sklepowych półkach wszystkie modele zagoszczą od 13 marca 2020 r. Osoby, które chciałby zakupić wybrany model Samsunga Galaxy S20, mogą skorzystać z przedsprzedaży.

Ceny poszczególnych urządzeń prezentują się następująco:

• Samsung Galaxy S20 – 3949 zł,

• Samsung Galaxy S20+ – 4399 zł,

• Samsung Galaxy S20+ 5G – 4849 zł,

Ceny poszczególnych urządzeń prezentują się następująco: