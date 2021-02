Wojsko Polskie z nową bronią. System amunicji krążącej Warmate wszedł oficjalnie do służby

- System amunicji krążącej Warmate 1, a w zasadzie Inteligentny System Kierowany do Rażenia Celów Warmate 1, został wprowadzony do Sił Zbrojnych RP Rozkazem Nr 10/DWOT Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 13 stycznia 2021 roku - poinformował płk Marek Pietrzak, rzecznik prasowy Wojsk Obrony Terytorialnej, w odpowiedzi na zapytanie portalu Defence24.

System Warmate został opracowany przez Grupę WB. Nowa amunicja Wojska Polskiego pozwoli na precyzyjne zwalczanie różnego rodzaju celów. Masa pojedynczego bezzałogowego aparatu latającego to 5,3 kg, z czego około 1,4 kg stanowi głowica bojowa.

System amunicji krążącej Warmate 1

Nowa Broń Sił Zbrojnych RP jest zdolna do prowadzenia działań zarówno w dzień, jak i w nocy. Przygotowanie do startu zajmuje jej poniżej 5 minut. Warmate 1 był eksportowany m.in. do Turcji i na Ukrainę. System był również wykorzystywany bojowo.