Więcej niż smartfon. Tablet do filmów, surfowania po sieci i nawigacji

Nie musisz płacić wiele, by cieszyć się sprzętem o sporym ekranie i wydajnych podzespołach. Bez problemu zmieścisz go do torby czy plecaka i będziesz z niego korzystać wszędzie tam, gdzie chcesz.

Jaka przekątna ekranu?

W sieci znajdziesz zarówno tablety niewiele większe od smartfona, większe modele siedmiocalowe, a nawet dziesięciocalowe. Wybór zależy od tego, czego oczekujesz od urządzenia. Tablety o przekątnej 5-7 cali to opcja dla osób mobilnych, które chcą korzystać ze sprzętu w każdym miejscu. Te o przekątnej 7-8 cali są lekkie, łatwe w obsłudze jedną dłonią i jednocześnie pozwalają na komfortową obsługę dzięki większym obszarze roboczym. Większe tablety dziesięciocalowe to doskonała opcja dla osób, które oglądają dużo filmów. Czytelny wyświetlacz znacznie ułatwi obsługę, ale warto przemyśleć zakup pokrowca z podstawką, dzięki której podczas oglądania nie będzie trzeba cały czas trzymać sprzętu w ręce.

Istotne parametry

Najczęściej procesor w tablecie jest zintegrowany z układem graficznym i pamięcią operacyjną, które odpowiadają za wydajność sprzętu podczas grania w gry i obsługi wymagających aplikacji. Przyjmuje się, że absolutne minimum dla nowoczesnych tabletów to około 2 GB pamięci RAM, co pozwoli na płynne działanie wielu procesów na raz. Decydując się na tablet z wyższej półki, możesz pozwolić sobie na nawet dwa razy więcej pamięci operacyjnej.

Kwestia systemu operacyjnego

Na rynku urządzeń mobilnych znajdziesz urządzenia z różnymi systemami operacyjnymi. IOS dodawany do urządzeń Apple to gwarancja niezawodności i system dostosowany do wszystkich potrzeb użytkowników, niestety iPady wyróżnia również znacznie wyższa cena. Tablety z systemem Android to bardziej różnorodna cenowo opcja. Sporą grupę zwolenników mają również urządzenia z systemem Windows w wersji mobilnej. Dzięki niemu możesz uruchomić na tablecie takie same funkcje, jak na komputerze osobistym, ale nie zainstalujesz na nim aplikacji znanych z innych systemów operacyjnych.