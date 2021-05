Ukryte kamery w toalecie. Tak ksiądz nagrywał nieletnich

Przypadek księdza nie jest niestety jedynym. W ostatnich latach coraz częściej dochodzi do podobnych sytuacji w hotelach, również w Polskich. Ale o krok dalej posunęli się Koreańczycy, którzy z hotelu zrobili istny show na żywo z udziałem niczego nie świadomych osób. Sprzedawali dostęp do serwisu, w którym można było oglądać, co dzieje się w pokojach hotelowych. W Korei jest do dość popularny proceder bowiem w 2017 roku łącznie zgłoszono 6400 przypadków podglądania przez ukryte urządzenia w tym kraju.