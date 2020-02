Tydzień smartfonów w X-Kom: Samsung Galaxy S10+ taniej o 1600 zł

Trwa akcja promocyjna w sklepach X-kom, w ramach której popularne smartfony kupimy nawet do 1600 zł taniej. Wśród przecenionych modeli m.in. Samsung Galasy S10+. Wybraliśmy dla was najciekawsze promocje.

Aby skorzystać z promocji w rakach "Tygodnia smartfonów" w X-kom, wystarczy wejść na stronę sklepu w specjalnie przygotowaną zakładkę. Zostajemy wtedy przeniesieni do pełnej oferty objętej promocją. Jednak, aby zakupić telefon po obniżonej cenie, należy pamiętać, by w koszyku wpisać kod promocyjny "smartfon".

Co ciekawe, poza smartfonami, na liście przecenionych produktów znalazły się także smartwatche oraz tablety. Jednak to nie wszystkie akcje promocyjne, jakie przygotował teraz X-kom. Poza tańszymi smartfonami, trwa wyprzedaż walentynkowa, a zabawki i drobne AGD kupimy do 53 proc. taniej. Szczegóły wszystkich promocji znajdziecie na stronie sklepu.