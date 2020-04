Teufel Cage – słuchawki gotowe na grę

Teufel Cage to słuchawki o zamkniętej budowie przeznaczone dla graczy. Wyposażono je we wbudowaną kartę dźwiękową oraz wysokiej klasy przetworniki 40 mm, zapewniające najwyższej jakości dźwięk i głęboki bas. System surround 7.1 na komputerach osobistych, oferujący przekonujące wrażenia przestrzenne w grach wideo docenią także e-sportowcy.

Dzięki temu zyskają przewagę np. podczas gry w sieciowe strzelanki, lepiej znając lokalizację przeciwnika. Zestaw słuchawkowy można podłączyć zarówno do komputera jak i konsoli Xbox lub PlayStation za pomocą dołączonych przewodów ze złączem USB oraz mini-jack. Słuchawki sprawdzą się także podczas słuchania muzyki czy oglądania filmów.

Wytrzymała konstrukcja

Wzmocnione przewody w oplocie tekstylnym gwarantują odpowiednią wytrzymałość. Dołączona aplikacja Teufel Audio Center na komputery osobiste pozwala dostosować parametry dźwięku oraz mikrofonu do indywidualnych preferencji. Użytkownik wybierać może spośród kilku zdefiniowanych ustawień dostosowanych do gier, filmów, dialogów czy muzyki. Oprogramowanie służy także do trzystopniowej regulacji poziomu jasności podświetlanego loga Teufel znajdującego się na nausznikach.