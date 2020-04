WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Technologie i nauka

Technologie i nauka Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne Informacja prasowa 38 min. temu Słuchawki do pracy zdalnej i rozrywki CREATIVE CHATMAX HS-720 W dzisiejszych czasach dobra i bezproblemowa komunikacja on-line to podstawa. Zdalne nauczanie czy też praca w domu, lub rozrywka wymaga dobrych narzędzi komunikacyjnych Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Materiały prasowe) Informacja prasowa Wychodząc naprzeciw tym zapotrzebowaniom firma Creative, proponuje jedne ze swoich sprawdzonych słuchawek z mikrofonem. To Creative ChatMax HS-720, legenda wśród słuchawek z mikrofonem dedykowanym rozmowom przy pomocy aplikacji służących do komunikacji głosowych, popularnie zwanych komunikatorami, takich jak Skype, Microsoft Teams, YouTube, Google Hangouts MeeSkype, Team Speak, Discord i innych. Cyfrowa jakość dźwięku w sekundę W słuchawkach Creative ChatMax HS-720 zastosowano połączenie USB typu „Plug and play”, co oznacza, że słuchawki są gotowe do pracy zaraz po ich połączeniu z urządzeniem. To rozwiązanie jest bardzo dobre, ponieważ nie musimy podłączać dwóch przewodów typu minijack osobno dla mikrofonu i słuchawek tylko jeden typu USB A. Słuchawki mają wbudowany przetwornik analogowo cyfrowy, który zapewnia dobrej jakości dźwięk i wyjątkowo czystą komunikację głosową. Do zdalnej pracy lub nauki, lekkie i wygodne słuchawki z dobrą jakością komunikacji głosowej to podstawa. Plusem jest USB – dzieciaki czy pies tak łatwo nie uszkodzą tego złącza ;). Zaprojektowane dla komfortu używania Wyjątkowo lekkie i wygodne słuchawki USB specjalnie zaprojektowane do wygodnej pracy, nauki lub intensywnej gry, która wymaga ciągłej komunikacji ze swoją drużyną. Wyrazista i czysta komunikacja pozwala na większe skupienie podczas rozmów on-line. Słuchawki bardzo dobrze dopasowują się do głowy i uszu. Konstrukcja Creative ChatMax HS-720 posiada wyściełany delikatnym, skóro podobnym materiałem, pałąk i nausznice. Gwarantuje to wygodne użytkowanie przez długi czas bez dyskomfortu dla uszu i głowy. Są wyjątkowo lekkie a ich waga to niespełna 138g. Z tymi słuchawkami dłuższa praca i żaden maraton z grami nie będzie Ci straszny. Materiały prasowe Podziel się Czysta komunikacja bez zakłóceń W słuchawkach zastosowano specjalnie zaprojektowany mikrofon pojemnościowy o paśmie przenoszenia 100Hz-18kHz z impedancją poniżej 2,2 kΩ. Dzięki wbudowanemu układowi redukcji szumów mikrofon zapewnia doskonałą bezstratną komunikację z pozostałymi członkami drużyny. Mikrofon posiada elastyczny pałąk, który można regulować pod dowolnym kątem i dopasowywać jego położenie do swoich indywidualnych potrzeb. Na przewodzie znajduje się pilot, którym możemy za pomocą jednego przycisku włączać lub wyłączać mikrofon. Mocny i solidny dźwięk Dzięki 30 milimetrowym przetwornikom neodymowym Creative ChatMax HS-720 ma czyste, mocne i solidne brzmienie. Dźwięk jest wyjątkowo klarowny i przejrzysty, zakres wysokich tonów dopracowany i wyraźny, średnica jest selektywna a tony niskie są bardzo dobrze zbalansowane i nie zaburzają szczegółowości rozmów on-line. W pilocie, który znajduje się na 2 metrowym kablu, znajdują się przyciski regulacji głośności słuchawek. Przydatna funkcja podczas nauki czy też pracy, kiedy potrzebujemy szybko zmienić poziom głośności. Intuicyjne sterownie i prostota podłączenia Słuchawki Creative ChatMax HS-720 posiadają na przewodzie wyjątkowo dobrze dopracowany i intuicyjny pilot do sterowania głośnością dźwięku słuchawek lub wyłączania mikrofonu. Tryb mikrofonu włączenia lub wyłączenia rozpoznamy za pomocą umieszczonej na pilocie diody świetlnej. Słuchawki są kompatybilne z urządzeniami posiadającymi porty USB i zainstalowane systemy „Windows” lub „Mac” – nie wymagają żadnych sterowników. Nie musisz się martwić o skomplikowane instalowanie oprogramowania lub sterowników ponieważ konfiguracja jest łatwa, szybka i przyjemna. Dane techniczne: Słuchawki:

• Przetworniki: 30mm, neodymowe,

• Pasmo przenoszenia: 20Hz-20kHz,

• Impedancja: 16Ω,

Mikrofon:

• Typ: pojemnościowy z technologią redukcji szumów,

• Pasmo przenoszenia: 100Hz-18kHz,

Inne:

• Połączenie: USB typ A,

• Przewód: 2 metry (miedź beztlenowa),

• Pilot: na przewodzie,

• Waga: 138g,

• Gwarancja: 24 miesiące,

Wymagania :

• Dostępny port USB,

• System operacyjny Microsoft® Windows® 2000/XP, Windows Vista®, Windows 7, Windows 8, Windows 10 lub Mac OSX. Słuchawki kupisz w sklepie RTV Euro AGD w promocyjnej cenie 149,99 zł

Pod linkiem https://www.euro.com.pl/sluchawki-dla-graczy-pc/creative-chatmax-hs-720.bhtml Materiały prasowe Podziel się Więcej informacji na creative.com. O firmie Creative

Creative jest światowym liderem w dziedzinie produktów rozrywki cyfrowej. Znany ze swoich kart dźwiękowych Sound Blaster® i siła napędowa rewolucji multimedialnej - która przysporzyła marce 400 milionów użytkowników Creative napędza cyfrową rozrywkę dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom audio, które obejmują najwyższej jakości głośniki bezprzewodowe, bezprzewodowe słuchawki, potężne audiofilskie wzmacniacze cyfrowe i systemy kina domowego nowej generacji. Podążając za nowej generacji sieciami mobilnymi, łącząc świat komputerów, smartfonów i tabletów, Creative wciąż odkrywa na nowo kartę Sound Blaster z przełomową serią Sound Blaster Roar i produktami audio USB, takimi jak Sound Blaster X7 . W 2016 r. Firma Creative zaprezentowała X-Fi Sonic Carrier: zupełnie nową koncepcję wysokiej jakości audio i wideo do domowej rozrywki. Ta potęga technologiczna nazwana „soundbar of the Gods” uosabia Audio of Tomorrow.

W 2018 roku firma Creative wprowadziła zupełnie nową, przełomową technologię dla słuchawek o nazwie Super X-Fi® Headphone Holography. Technologia ta wykorzystuje dźwięk obliczeniowy, aby odtworzyć wrażenia słuchowe jak z wysokiej klasy zestawu głośnikowego w profesjonalnym studiu i zapewnia te same ekspansywne wrażenia - z taką samą oryginalną głębią, szczegółami, realizmem i przestronnością - w słuchawkach. Super X-Fi wykorzystuje ponadto sztuczną inteligencję do obliczania niestandardowego profilu audio w oparciu o unikalną antropometrię danej osoby. Super X-Fi zdobył wiele nagród na całym świecie, w tym bezprecedensowe 14 nagród na CES 2019. Niniejsze ogłoszenie dotyczy produktów wprowadzanych na terenie Polski. Dostępność może ulec zmianie bez powiadomienia i może się różnić w dowolnym miejscu na świecie zgodnie z lokalnymi czynnikami i wymaganiami. Creative, logo Creative, Super X-Fi, Sound Blaster są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Creative Technology Ltd w Singapurze i / lub innych krajach. Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi będącymi własnością Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie tych znaków przez Creative Technology Ltd odbywa się na podstawie licencji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacja prasowa Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze