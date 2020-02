Prezent na walentynki dla niej

Dzień zakochanych stanowi doskonałą okazję do tego, by wyrazić swoje uczucia za pomocą upominku. Prezent na walentynki dla niej powinien być przede wszystkim spersonalizowany, czyli świetnie trafiający w gust i upodobania naszej partnerki. Na liście najlepszych podarunków można znaleźć m.in. akcesoria i urządzenia, które znacznie ułatwiają kobietom codzienne dbanie o swój wygląd. Sprawdź, czym kierować się przy wyborze prezentu na walentynki dla niej. Przedstawiamy najlepsze propozycje prezentowe.

Prezent na Walentynki 2020 (matpras)

Co kupić na walentynki dla niej? Walentynki, czyli dzień zakochanych, są świetną okazją do tego, by podarować swojej ukochanej prezent, który będzie pokazywał nasze uczucia. By tak się stało, musimy trafić w gust i upodobania naszej partnerki, co często stanowi spore wyzwanie. Zamiast iść na łatwiznę i kupować kwiaty, czekoladki czy kolejny komplet biżuterii, lepiej postawić na praktyczny prezent, który będzie odpowiadał zainteresowaniom naszej towarzyszki życia. W tym celu można skorzystać z bogatej i różnorodnej oferty sklepu Media Expert, w którym z łatwością znajdziemy odpowiedni prezent dla: melomanki, fanki joggingu czy miłośniczki nowych technologii.

Takie prezenty praktyczne jak np. nowy model prostownicy do włosów, depilatora czy telefonu, są świetnym pomysłem na upominek dla na walentynki, ponieważ są one znacznie trwalsze od kwiatów czy czekoladek. Za każdym razem, gdy nasza druga połowa będzie korzystała z urządzenia, które jej sprezentowaliśmy, być może przypomni sobie o nas.

Prezent dla melomanki Każda kobieta, która wolny czas chętnie poświęca na słuchaniu muzyki czy ulubionych podcastów, z całą pewnością ucieszy się z pary nowych, bezprzewodowych słuchawek o oryginalnym designu. Mowa tu o słuchawkach nausznych JBL Tune 500BT, które dostępne są aż w czterech wariantach kolorystycznych (w tym również różowym). Ten model słuchawek charakteryzuje się licznymi zaletami – oprócz tak oczywistych, jak doskonała jakość dźwięku czy wysokiej jakości wykonanie, można wymienić również wbudowany mikrofon, długi czas pracy i kompatybilność z różnymi urządzeniami (w tym m.in. tymi od marki Apple).

Prezent dla fanki nowych technologii Jeśli nasza partnerka lubi nowinki technologiczne, a jej model telefonu nie należy do najnowszych i najlepszych, można mieć pewność, że do gustu przypadnie jej iPhone 7 w kolorze różowym. Ten kultowy smartfon słynie ze swojego oryginalnego wyglądu, dobrej jakości podzespołów, a także sprawnej i szybkiej obsługi. Decydując się na tę propozycję prezentu na walentynki dla niej, należy mieć na uwadze, że nie jest to zdecydowanie najtańsze rozwiązanie.

Prezent dla kobiety aktywnej Wówczas, gdy nasza partnerka jest aktywna fizycznie i zależy jej na utrzymaniu zgrabnej sylwetki, to strzałem w dziesiątkę okaże się stylowy i elegancki smartwatch. Warto rozważyć Smartwatch TFO Forever ForeVive SB-320 w kolorze złotym, bowiem stanowi on świetne połączenie stylu i elegancji. Dzięki temu urządzeniu nasza ukochana będzie mogła szybko sprawdzić: liczbę przebytych kroków, liczbę spalonych kalorii, a także zmierzyć puls i kontrolować muzykę odtwarzaną z telefonu. Wspominany wyżej model charakteryzuje się bardzo dobrą specyfikacją techniczną, a do tego jest wodoszczelny, więc sprawdzi się także na basenie.