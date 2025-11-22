PERUN wystartował! Polska rakieta wystrzelona z poligonu w Ustce

Pierwotnie planowany na godzinę 13:00 start rakiety PERUN ostatecznie został zrealizowany około godz. 13:50. Rakieta o wysokości 11,5 metra wystartowała w swój lot suborbitalny z Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce. To ważny etap rozwoju rakiety, bowiem od niego zależy kiedy rakieta rozpocznie loty kosmiczne. Jak podkreślają przedstawiciele SpaceForest, dzisiejszy lot był swego rodzaju testem przed właściwą misją kosmiczną, podczas którego sprawdzono parametry rakiety oraz działanie instrumentów badawczych podczas lotu suborbitalnego.

Warto tutaj podkreślić, że jest to pierwszy tego rodzaju lot realizowany z Polski. Na pokładzie rakiety znajdowało się bowiem kilkanaście eksperymentów naukowych i technologicznych, które miały przetestować pracę w warunkach mikrograwitacji.

Jednym z tych eksperymentów był „ThOR Project”, którego zadaniem jest zbadanie wpływu wibracji, przyspieszenia i mikrograwitacji na algi, drożdże i larwy muszki owocowej. Wykorzystuje technologię Organ-on-Chip – układ scalony odwzorowujący pracę narządu, co pozwala na precyzyjne testy biologiczne w locie.

Na pokładzie polskiej rakiety znalazł się także eksperyment „RESQ”, którego zadaniem było sprawdzenie stabilności siły zacisku opaski uciskowej w zmiennych warunkach lotu suborbitalnego. SpaceForest przetestował ponadto elektronikę klasy kosmicznej, która będzie stanowiła niezwykle ważny komponent przyszłych misji kosmicznych.

Teraz specjaliści z SpaceForest będą analizować parametry rakiety i ustalać, czy możliwe będzie rozpoczęcie przygotowań do lotów kosmicznych, które mogłyby się rozpocząć już w 2026 roku.

PERUN to wielokrotnego użytku rakieta suborbitalna do badań i testów w mikrograwitacji. Ma 11,5 m długości, 45 cm średnicy i hybrydowy silnik SF-1000 na podtlenek azotu i parafinę. Nominalnie ma wynosić do 50 kg ładunku na wysokość do 150 km, co daje ok. pięć minut eksperymentów w realnych warunkach kosmicznych.