Odkomarzanie w Polsce ruszyło. Miasta wykorzystują specjalne preparaty, ale sięgają też po lawendę i ryby Rosnące temperatury sprzyjają pojawianiu się komarów, które w wielu sytuacjach są prawdziwym utrapieniem. Potrafią zamienić przyjemny wieczór w walkę z krwiopijcami, których ukąszenia dają o sobie znać przez długi czas. Część polskich miast rozpoczęła akcje odkomarzania, które polegają na wykorzystywaniu chemicznych środków. Nie można jednak zapominać, że w naturze jest pełno rozwiązań wspierających walkę z tymi owadami. W Polsce trwa odkomarzanie Zazwyczaj od marca do października, czyli w okresie, kiedy odnotowujemy wyższe temperatury, miasta decydują się na przeprowadzanie odkomarzania. Dobrym przykładem jest tutaj Wrocław, który od 20 lat realizuje "Program Kontroli Liczebności Komarów". W jego ramach zmapowano około 250 potencjalnych miejsc rozwoju komarów, które wymagają podjęcia określonych działań. Odkomarzanie w polskich miastach We Wrocławiu odkomarzanie odbywa się z powietrza i naziemnie. Rozpylane są preparaty biologiczne oraz chemiczne w parkach i terenach zielonych. W przypadku obszarów Natura 2000, czyli terenów objętych ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej, zastosowanie mają preparaty mikrobiologiczne, które nie stanowią zagrożenia dla środowiska oraz ludzi. Miasto nie ogranicza się do stosowania preparatów chemicznych i biologicznych. Stawia też na bardziej naturalne metody. Przykładowo władze miasta 15 i 16 maja rozdawały sadzonki lawendy. Zapach tej rośliny odstrasza komary, podobnie jak bazylii, mięty pieprzowej czy kopru włoskiego. Naturalne sposoby walki z komarami Inny, naturalny sposób, z którego korzysta Wrocław, to zarybianie zbiorników wodnych. Ryby żywią się larwami komarów. Dlatego wypuszczanie do stawów, jezior czy miejskich fos linów, karasi i płoci może wpłynąć na obecność komarów w mieście. W podobny sposób działają inne miasta, a wśród nich Lublin, Sandomierz, Świnoujście czy Tychy. Lublin właśnie poinformował swoich mieszkańców za pośrednictwem profilu na Facebooku, że pierwszy etap akcji odkomarzania "obejmie miejskie tereny, skwery, parki, zieleńce, ścieżki rowerowe o łącznej powierzchni 280 ha przy użyciu preparatu działającego na komary, a także meszki oraz kleszcze. Odkomarzanie prowadzone będzie w późnych godzinach wieczornych i w nocy, kiedy pszczoły już nie latają, a także przy bezwietrznej pogodzie, aby preparat nie roznosił się poza zamgławiane obszary". Opisując walkę z komarami, nie można zapomnieć o jerzykach, czyli ptakach zjadających ogromne ilości uciążliwych owadów. W rozmowie z WP Tech Rafał Pieszko z Menthol Architects, firmy budującej wieże dla jerzyków, tłumaczył, dlaczego te ptaki są tak istotne z punktu widzenia miast. - To jest najskuteczniejsza broń biologiczna przeciwko komarom, meszkom itp. Nie wymaga żadnych inwestycji finansowych, jeżeli w pobliżu znajdują się miejsca lęgowe dla tych ptaków. To one później z roku na rok przylatują i pełnią swoje funkcje. Nie trzeba wtedy żadnych oprysków, ludzie nie cierpią z powodu uciążliwych owadów – tłumaczył Pieszko. Całą rozmowę na temat jerzyków można znaleźć tutaj.