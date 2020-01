WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne poradnik kupującego + 3 telewizorfull hdsmart tv Patryk Wieczorek 2 godziny temu Niedrogi telewizor do salonu i sypialni. Skorzystaj z dobrych promocji Duży telewizor z wieloma "bajerami" i nowoczesnymi funkcjami to spory wydatek. Jeśli masz nieco mniejsze potrzeby lub planujesz kupić dodatkowy telewizor do sypialni, pokoju dziecka lub kuchni, możesz postawić na tańsze modele. Zaskoczą cię dobrą jakością obrazu. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Za duży telewizor o dobrej jakości dasz mniej niż tysiąc złotych (Fotolia) Powszechnie panuje błędne przekonanie, że dobry telewizor to taki, który kosztuje kilka tysięcy złotych, a w niskiej cenie dostaniesz jedynie szmelc, który nie spełni postawionych mu wymagań. Nic bardziej mylnego, w przedziale cenowym od 400 do 1000 zł znajdziesz zarówno sprzęt o przekątnej ekranu 22, jak i 43 cale. Materiał na drugi telewizor Dodatkowy telewizor przyda się szczególnie wtedy, gdy kilka osób chce oglądać telewizję w tym samym czasie, a każdy program leci na innym kanale. Nawet niedrogie modele o przekątnej ekranu 22 cale będą wyświetlać dobrej jakości obraz Full HD. Amatorzy lepszej jakości obrazu będą musieli wyłożyć dodatkowe pieniądze na telewizor z funkcją 4k. Sprzęt wyposażony w zintegrowany tuner naziemnej telewizji cyfrowej zapewni doskonałej jakości obraz i dźwięk bez przycinek i przerw w przesyłaniu sygnału. Nowoczesne telewizory kuszą nie tylko wysoką jakością obrazu i dużą przekątną, ale również wyjątkowo intuicyjną obsługą. Funkcja smart TV dostępna w większości modeli umożliwia podłączenie telewizora do sieci oraz przeglądanie stron internetowych i korzystanie z aplikacji za pośrednictwem pilota. To z kolei otwiera nowe, ogromne możliwości rozrywki. Zapomnij o płytach czy pendrive'ach z filmami. Teraz możesz korzystać z platform streamingowych i telewizji na życzenie bez reklam. Shutterstock.com Podziel się Przed zakupem należy oczywiście zwrócić uwagę nie tylko na wielkość i rozdzielczość ekranu, ale również szereg innych parametrów. Lepiej zawczasu sprawdzić liczbę i rodzaj dostępnych gniazd, możliwości telewizora na ścianie oraz pozostałe funkcje. Większość może się przydać. Pasuje do każdego pokoju Niewielkie telewizory mają jedną zasadniczą zaletę – można je umieścić niemal w każdym pomieszczeniu. Równie dobrze sprawdzą się w sypialni do obejrzenia ulubionego serialu przed snem, jak i na przykład w kuchni czy jadalni. Telewizor w pokoju dziecka rozwiąże problemy z walką o pilota, a możliwość podłączenia kabla HDMI i konsoli zapewni nowy wymiar elektronicznej rozrywki. Bardziej okazały sprzęt sprawdzi się już głównie w większym salonie. Pamiętaj, że odległość między odbiorcą a urządzeniem zależy od przekątnej ekranu. Przyjmuje się, że aby komfort oglądania był jak największy, telewizor powinien stać na tyle daleko, by można było ogarnąć wzrokiem cały ekran bez konieczności poruszania głową. Polub WP Tech 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne