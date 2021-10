Najlepsze smartfony dla oszczędnych. Godne uwagi modele z 2021 roku

Jeżeli szukasz niedrogiego smartfona, który obsługuje 5G, Redmi Note 10 będzie strzałem w dziesiątkę. To idealny sprzęt zarówno do pracy, jak i rozrywki. Wyświetlacz o wysokim współczynniku kontrastu i jasności sięgającej 400 nitów zapewnia należytą głębię kolorów. Dual SIM i technologia Standby pozwalają jednocześnie korzystać z obu kart do czasu nawiązania połączenia, dzięki czemu możesz połączyć telefon prywatny i służbowy w jednej obudowie. Potrójny aparat 48 Mpix robi dobrej jakości ostre zdjęcia jak na telefon w swojej klasie.